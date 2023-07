예천 실종자 3명 추가 발견…중장비 동원해 수색 총력

<앵커>



산사태가 덮친 경북 예천에서 실종 주민 3명이 오늘(18일) 추가로 발견됐습니다. 당국은 남은 실종자 5명을 찾기 위해서 중장비를 동원해 수색에 총력을 기울이고 있습니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



경북 예천에서 폭우로 실종됐던 주민 3명이 사흘 만에 숨진 채 발견됐습니다.



앞서 오늘 오전 10시 반쯤 제곡리 한천 일대를 수색하던 해병대원이 60대 여성 A 씨를 발견했습니다.



A 씨는 지난 15일 새벽 남편과 함께 차를 타고 이동하던 중 은산리에서 급류에 휩쓸려 실종됐습니다.



이어 낮 12시 10분쯤 진평리 마을회관 인근에서 수색 작업에 투입된 경찰 구조견이 70대 여성 B 씨를 찾아냈습니다.



B 씨 부부는 앞서 폭우로 떠밀려 온 흙더미가 집을 덮치면서 실종됐는데, B 씨의 남편은 실종 다음날인 그제 아침 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



오후 3시 반쯤에는 백석리에서 실종됐던 60대 남성 C 씨도 추가 발견됐습니다.



C 씨 부부가 살던 집은 산사태가 덮치면서 마을 아래로 쓸려 내려갔는데, C 씨의 아내는 그제 숨진 상태로 수습됐습니다.



실종자 3명을 추가로 발견했지만, A 씨의 남편을 포함해 예천 지역 3개 마을, 주민 5명의 행방은 아직 확인되지 않았습니다.



소방과 군경 등 당국은 예천 일대에 인력 1천800여 명과 구조견 30마리, 장갑차 등 중장비를 동원해 대대적인 수색 작업을 벌이고 있습니다.



이번 폭우로 피해 마을에서 끊겼던 전기와 통신 등은 대부분 복구됐지만, 도로 곳곳이 부서지거나 끊기면서 마을 진입 등에 어려움을 겪고 있습니다.



예천을 포함해 경북 북부 지역 폭우 피해 사망자는 22명으로 집계됐습니다.



주택 233채가 파손되거나 침수됐고 가축 10만여 마리가 폐사했습니다.



사망자가 12명에 달하는 예천군은 오는 21일까지 애도 기간을 갖기로 했습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 박정삼)