NCT DREAM, 정규 3집 'ISTJ' 오늘(17일) 발매

NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 정규 3집 'ISTJ'(아이에스티제이)로 또 한 번 신드롬을 일으킨다.NCT DREAM 정규 3집 'ISTJ'는 7월 17일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 'ISTJ' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.이번 앨범에는 타이틀 곡 'ISTJ'를 포함해 'Broken Melodies'(브로큰 멜로디스), 'Yogurt Shake'(요거트 셰이크), 'Skateboard'(스케이트보드), '파랑 (Blue Wave)', 'Poison (모래성)'(포이즌), 'SOS'(에스오에스), 'Pretzel (♡)'(프레첼), '제자리 걸음 (Starry Night)', 'Like We Just Met'(라이크 위 저스트 멧) 등 다양한 분위기의 총 10곡이 수록되어 있다.특히 타이틀 곡 'ISTJ'는 히트메이커 KENZIE(켄지)가 작사, 작곡에 참여한 하이브리드 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 MBTI의 정형화된 틀을 깨고, ISTJ인 상대를 해석하는 나만의 방법을 가졌다는 ENFP의 자신감에 찬 이야기를 담았으며, NCT DREAM의 에너제틱한 매력도 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.또한 NCT DREAM은 오늘 오후 8시, 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 정규 3집 발매 기념 쇼케이스를 개최, 유튜브 NCT DREAM 및 틱톡 NCT 채널, 아이돌플러스 등을 통해 동시 생중계하며, 타이틀 곡 'ISTJ' 무대 최초 공개는 물론 새 앨범과 관련된 다채로운 이야기로 팬들과 컴백을 축하하는 자리를 가질 예정이다.한편, NCT DREAM 정규 3집 'ISTJ'는 7월 17일 음반으로도 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)