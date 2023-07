월드컵 D-7…콜롬비아전 준비 '착착'

<앵커>



FIFA 여자월드컵 개막이 일주일 앞으로 다가왔습니다. 호주 현지 훈련에 돌입한 우리 대표팀은 가장 중요한 1차전, 콜롬비아전을 빈틈없이 준비하고 있습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



[대한민국!! 파이팅!!!]



이틀 전 교민들의 뜨거운 환영 속에 결전지에 입성한 대표팀은 슬로건인 '고강도'를 다 함께 외쳤고,



[높게! 강하게!! 도전하라!! 도전하라!!]



지난해 카타르월드컵 대표팀 때처럼 정성 들여 단장된 베이스캠프 숙소에 여장을 풀었습니다.



[이금민/여자월드컵대표팀 미드필더 : 우와 너무 좋다~! 감동이야. 진짜 월드컵 실감 난다.]



국내에서 3주 동안 무더위 속에 '고강도' 체력 훈련에 집중했던 대표팀은 이제는 한국의 가을처럼 시원한 시드니에서 컨디션을 끌어올리고 전술의 완성도를 높이는 데 주력하고 있습니다.



16강 진출을 위해 가장 중요한 1차전, 오는 25일 콜롬비아전 승리에 모든 초점을 맞추고 있습니다.



[추효주/여자월드컵대표팀 공격수 : 다 같이 이렇게 '으쌰으쌰'하는 분위기여서 저희 지금 분위기는 최상입니다.]



16강을 넘어 8강 새역사를 쓰기를 기대하는 팬들의 응원에 반드시 보답하겠다는 각오입니다.



[지소연/여자월드컵대표팀 미드필더 : 또다시 힘차게 달릴 준비가 되어 있습니다. 팬분들도 응원할 준비를 단단히 해두시길 바랍니다. See you soon~!]



(영상편집 : 하성원, CG : 이재준)