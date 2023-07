엑소 정규 7집 'EXIST' 오늘(10일) 컴백…'선주문량 자체 최고 기록'

이미지 확대하기

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오늘(10일) 정규 7집 'EXIST'(엑지스트)로 컴백한다.엑소 정규 7집 'EXIST'는 오늘 오후 6시 멜론, 스포티파이, QQ뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 'Cream Soda'(크림 소다) 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.특히 이번 앨범은 선주문 수량만 총 160만 장(7월 9일 기준)을 돌파하며 자체 최고 수치를 경신, 엑소 역대 커리어에 또 한 번의 밀리언셀러 기록 추가를 예고하고 있는 만큼, 엑소의 변함없는 인기를 다시 한번 확인케 한다.타이틀 곡 'Cream Soda'는 이국적인 리듬에 경쾌한 브라스와 건반, 드럼 사운드가 더해진 중독성 강한 팝 댄스 곡으로, 사랑에 빠진 순간을 부드러우면서도 짜릿한 '크림 소다'에 빗대어 표현한 가사와 관능적인 보컬이 어우러져 있다.더불어 뮤직비디오는 'Cream Soda'가 엑소의 '쿨섹시 바이브'를 녹인 곡인 만큼, 비비드한 컬러감이 돋보이는 배경에서 멤버들이 화려한 프라이빗 파티를 즐기는 모습과 나른하면서도 강렬한 퍼포먼스를 함께 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.또한 이번 앨범에는 찬열이 작사에 참여해 순간의 감정을 후회 없이 표현하자는 메시지를 전하는 'Regret It'(리그렛 잇), 우연히 만난 서로에게 끌리는 상황을 긴장감 있게 그린 'Private Party'(프라이빗 파티), 신데렐라 모티브로 완성된 웅장한 신스 팝 곡 'Cinderella'(신데렐라), 꾸밈없는 모습도 아름답다는 이야기를 성숙한 감성으로 들려주는 R&B 곡 'No Makeup'(노 메이크업)이 담겨 있다.게다가 사랑을 포기하지 않겠다는 다짐을 솔직하게 풀어낸 R&B 팝 곡 'Love Fool'(러브 풀), 지난 시간에 얽매이지 말고 새로운 하루를 맞이하자는 내용의 'Another Day'(어나더 데이), 앨범 발매 전 선공개된 몽환적인 발라드 'Let Me In'(렛 미 인)과 칠(Chill)한 분위기의 'Hear Me Out'(히어 미 아웃)까지 다채로운 매력의 총 9곡이 수록되어 있다.한편, 엑소는 오늘 오후 4시 30분부터 유튜브 및 틱톡 엑소 채널과 아이돌플러스를 통해 'EXO 'EXIST' Countdown Live'(엑소 '엑지스트' 카운트다운 라이브)를 진행하고 팬들과 랜선으로 소통한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)