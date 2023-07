[Pick] 두개골 다 부서진 생후 47일…숨지기 전 친모가 검색한 건

"(두개골) 한 바퀴 돌려서 다 골절입니다. 좌측, 후두부, 앞쪽 할 것 없이요. 한번 떨어뜨린 거로는 이렇게 안 됩니다. 학대가 아닐 수가 없는 거죠." - 2021년 사건 발생 당시 병원 관계자 인터뷰 -

생후 47일 된 영아를 학대해 두개골 골절 등으로 사망에 이르게 한 친모가 항소심에서도 징역 10년을 선고받았습니다.재판부는 무조건적인 사랑을 기대해야 할 엄마의 손에 갓 태어난 피해자가 처참하게 죽음에 이르렀다며 피고인인 친모를 엄중하게 비판했습니다.오늘(5일) 법조계에 따르면 수원고법 형사3부(허양윤 · 원익선 · 김동규 고법판사)는 친모 A 씨의 살인 및 아동복지법 위반 등 혐의 항소심에서 피고인과 검찰이 양형부당 등을 이유로 제기한 항소를 모두 기각하고 원심 판결인 징역 10년을 유지했습니다.A 씨는 1심에서 징역 10년과 함께 40시간 아동학대 치료프로그램 이수, 아동 관련 기관 7년간 취업제한 명령을 선고받았습니다.A 씨는 지난 2020년 7월 3~6일 경기도 하남시에 위치한 자택에서 알 수 없는 방법으로 태어난 지 47일 된 아들 B 군의 머리 부위에 최소 2회 이상 강한 충격을 가해 숨지게 한 혐의를 받습니다.A 씨는 사건 당일인 2020년 7월 6일 오전 8시 38분쯤 B 군이 이상 증세를 보였음에도 바로 병원에 데려가지 않았고, 오후 4시쯤 뒤늦게서야 아이가 숨을 쉬지 않는다는 것을 남편 C 씨에게 알려 C 씨가 119에 신고한 것으로 확인됐습니다.그러나 B 군은 결국 같은 날 오후 5시 38분쯤 머리뼈 골절 등 머리 부위 손상으로 숨졌습니다.또 A 씨는 B 군이 태어난 지 얼마 안 됐을 때인 2020년 6월 초순부터 B 군이 잠을 자지 않고 계속 운다며 등과 엉덩이 등을 손바닥으로 5회가량 때려 학대한 혐의도 받습니다.특히 남편 C 씨는 B 군 몸에 멍 자국이 있다는 사실을 안 뒤에는 아내 A 씨에게 "저 상태로 (병원에) 갔다가는 100% 병원에서 경찰 부른다"며 "아기 멍에 좋은 약을 검색해 봐라"고 메시지를 보낸 것으로 드러났습니다.이에 A 씨는 B 군이 숨지기 사흘 전인 2020년 7월 3일, 휴대전화로 '신생아 멍 없애는 약', '멍든 데 없애는 방법' 등을 검색했습니다.이뿐만 아니라 당시 극심한 산후우울증을 앓고 있던 A 씨는 C 씨에게 수차례 "아이를 치울 수만 있다면 뭐든 하고 싶다", "없애버리고 싶다"는 내용의 문자 메시지를 보내기도 한 것으로 파악됐습니다.1심 재판부는 "스스로 목도 가누지 못하는 무방비 상태의 연약한 피해자는 참혹한 모습으로 죽음을 맞이했고, 피고인과 남편이 이 사건 경위에 관해 모르쇠로 일관해 부검실에서야 사망 경위의 단서가 드러났다"며 징역 10년을 선고했습니다.이후 검찰과 A 씨 모두 양형부당 등의 이유로 항소했으나 2심 재판부의 판단도 1심과 같았습니다.한편, C 씨는 A 씨가 B 군을 학대하고 있는 사실을 알고 있었음에도 이를 적극적으로 제지하거나 분리하지 않은 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년, 아동 관련 기관 2년간 취업제한 명령을 선고받았습니다.C 씨는 1심 결과에 대해 항소하지 않았습니다.