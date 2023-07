KISS OF LIFE, 오늘(5일) 데뷔 앨범 발매…진정한 자유-자아 향한 여정 시작

이미지 확대하기

신인 걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 '자아'를 찾아가는 여정을 시작한다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 미니 앨범 'KISS OF LIFE'는 음악으로 가요계에 새 숨을 불어넣겠다는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 아이덴티티를 녹여낸 앨범으로 타인이나 사회의 기대에 맞추려는 것이 아닌, 진정으로 원하는 길로 자유롭게 나아가며 진정한 자유와 자아를 발견하고자 하는 메시지를 담았다.타이틀곡인 '쉿 (Shhh)'은 힙합과 댄스 장르의 조화가 어우러진 곡으로 타인에게 얽매이지 않는 자신들만의 당당한 애티튜드와 자유를 추구하는 팀의 정체성을 보여준다. 읊조리는 듯한 어조의 중독적인 후렴부를 비롯한 멤버들의 개성 넘치는 보컬과 랩을 통해 KISS OF LIFE(키스오브라이프)만의 신선한 음악적 색채를 느낄 수 있다.특히 데뷔 전부터 K-POP 프로듀서로서 활약해온 멤버 벨(BELLE)이 타이틀곡의 작사, 작곡에 참여해 본인의 음악적 역량을 한껏 드러냈을 뿐만 아니라 나띠는 작사에, 쥴리는 작곡에 함께 이름을 올리며 주체적인 창작자로서의 활약을 예고했다.또한 멤버 쥴리가 작사, 작곡에 참여하고 하늘이 작사에 힘을 보탠 수록곡 '안녕,네버랜드'는 동화를 연상케 하는 서정적 멜로디와 강렬한 사운드가 조화를 이루는 가운데 우리만의 '네버랜드'에 안녕을 고하며 소녀에서 온전한 어른이 되는 과정을 담아내며 리스너들에게 감동과 여운을 전한다.이외에도 나띠의 'Sugarcoat', 벨의 'Countdown', 쥴리의 'Kitty Cat', 하늘의 'Play Love Games' 등 멤버 전원의 솔로곡을 통해 각자의 개성은 물론 솔로 뮤지션으로 활동할 수 있을 만한 실력을 지녔음을 증명한다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오늘(5일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통한 데뷔 앨범 발매를 시작으로 다양한 음악 방송에 출연해 본격적인 데뷔 활동에 나선다.사진=S2엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)