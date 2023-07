뉴진스, 유튜브 쇼츠서 '#ImSuperShy' 티저 공개…궁금증 UP

이미지 확대하기

뉴진스(NewJeans)가 유튜브 쇼츠에서 글로벌 프로젝트를 예고해 전 세계 음악팬들의 관심이 집중되고 있다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 5일 0시 공식 유튜브 채널에 '#ImSuperShy coming soon! only on YouTube Shorts' 티저를 공개했다. 빙키봉(응원봉)과 함께 '#ImSuperShy', 'YouTube Shorts', 'JULY 7' 등의 키워드가 등장한 영상이다. 아울러 뉴진스 유튜브 채널의 프로필과 배너도 빙키봉 이미지로 교체돼 프로젝트에 대한 궁금증을 더했다.티저에 흘러나오는 멜로디를 통해 선공개곡 'Super Shy'의 분위기를 느낄 수 있다. 저지 클럽 리듬과 신나는 비트에 기반한 유니크한 사운드가 인상적이다. 소속사 어도어(ADOR)는 "새 앨범의 선공개곡이자 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Super Shy'는 여름에 꼭 맞는 상쾌하고 톡톡 튀는 매력을 가진 곡"이라고 소개했다.'Super Shy'는 7일 오후 1시에 공개된다. 또 다른 선공개곡인 'New Jeans'도 같은 날 베일을 벗는다. 뉴진스는 감각적이고 매력적인 두 곡을 통해 새 앨범에 대한 기대감을 한껏 끌어올린다는 계획이다.뉴진스의 미니 2집 'Get Up'은 오는 21일 발매된다. 지난해 7월, 데뷔와 함께 신드롬급 인기를 얻으며 뜨거운 여름을 보낸 뉴진스. 다채로운 6곡으로 돌아온 이들의 두 번째 여름에 전 세계 팬들의 기대가 높아지고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)