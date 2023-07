에이티즈, 美 '빌보드 200' 톱 10에 총 4번째 진입

이미지 확대하기

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 '빌보드 200'에서 2주 연속 톱 10에 자리했다.2일(현지 시간) 빌보드가 발표한 소식에 따르면 지난달 16일 발매한 에이티즈의 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP. 2 : OUTLAW)'가 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에서 10위를 차지하며 2주 연속 톱 10에 이름을 올렸다.이로써 에이티즈는 지난주 해당 차트에 2위로 진입하여 자체 최고 기록을 경신한 것에 이어, 2주 연속으로 톱 10에 랭크되며 식을 줄 모르는 뜨거운 인기를 자랑했다. 이는 전작 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)'가 2주 연속으로 '빌보드 200'에 차트인 기록한 것에 이어 두 번째이다.에이티즈는 지금까지 '빌보드 200' 톱 10에 총 네 번 이름을 올리게 됐으며, 특히 2주 연속 톱 10에 랭크된 것은 이번이 처음이라 수많은 이목이 집중됐다.앞서 에이티즈는 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우'를 통해 '빌보드 200'은 물론 '월드 앨범 차트', '톱 커런트 앨범 세일즈 차트', '톱 앨범 세일즈 차트', '월드 디지털 송 세일즈 차트' 등 빌보드에서만 총 7개의 차트에 진입해 상위권 기록을 남겼다.또한 발매 후 초동 152만 장을 돌파하며 밀리언셀러 달성은 물론, 영국 오피셜 앨범 차트 톱 10 진입과 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹 1위까지 연이은 호성적으로 팀 커리어에 한 획을 그었다.에이티즈는 이번 앨범을 통해 연일 자체 최고 기록을 달성하며 활동을 성료한 가운데, 8일 타이베이에서 아시아 투어 ''더 펠로우십 : 브레이크 더 월' 인 아시아('THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL' in ASIA)'을 개최한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)