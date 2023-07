"부모님 알면 헤어지랄까 봐"…생후 5일 된 아기 살해 부부 구속

경남 거제시에서 생후 5일 된 아기가 숨져 시신을 유기했다고 밝혔던 사실혼 관계 부부가 실제로는 아기를 살해한 것으로 드러났습니다.



경찰은 이들이 아기를 살해한 뒤 시신을 유기했다고 밝힌 장소를 중심으로 시신을 찾는 데 수사를 집중하고 있습니다.



경남경찰청은 아들을 목 졸라 살해한 혐의 (살인 등)로 친부 A(20대) 씨와 친모 B(30대) 씨를 구속했다고 밝혔습니다.



이들은 지난해 9월 9일 거제시 주거지에서 생후 5일 된 아들 C 군을 목 졸라 살해한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨가 직접 C 군 목을 졸라 숨지게 했으며, B 씨는 이를 지켜본 것으로 드러났습니다.



이들은 경제적 형편이 어려운 데다가 출생 사실을 양가 부모가 알게 될 경우 서로 헤어지게 될 것을 우려해 이 같은 범행을 저질렀다고 경찰에 진술했습니다.



A 씨는 범행 다음 날 새벽 C 군을 거제시 인근 하천에 유기했다고 밝혔습니다.



이 과정에서 A 씨는 야산에 C 군 시신을 매장하려 했으나 지나다니는 사람들이 있어 장소를 바꿨다고 실토했습니다.



당초 이들은 범행 당일 자고 일어나니 C 군이 죽어 있어 시신을 인근 야산에 묻었다고 진술했습니다.



이에 경찰은 기동대 등 수색 인력 약 80명을 투입해 A 씨가 지목한 야산 주변을 뒤졌으나 C 군 시신을 찾지 못했고, 이어진 추가 수사 과정에서 A 씨로부터 "아들을 살해했다"는 자백을 받았습니다.



경찰은 A 씨가 C 군을 하천에 유기했다고 진술함에 따라 해경에 협조를 요청해 범행 당일부터 현재까지 영아 시신이 발견된 적이 있는지 등을 확인하고 있습니다.



앞서 A 씨 등은 지난해 9월 5일 거제시 한 산부인과에서 C 군을 출산했습니다.



하지만 B 씨 주민등록상 주소지인 경남 고성군이 C군의 출생 기록은 있는데 출생 신고는 돼 있지 않은 점을 수상히 여겨 지난달 29일 경찰에 신고하면서 이번 사건의 전말이 드러났습니다.