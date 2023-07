뉴진스, 신보 발매 앞두고 'OMG' 스포티파이 4억 스트리밍 돌파

뉴진스(NewJeans)의 'OMG'가 스포티파이에서 4억 스트리밍을 돌파했다.



1일 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 싱글 앨범 타이틀곡 'OMG'는 지난달 29일(현지 시간) 기준 4억 96만 4769회 재생됐다. 지난 1월 2일 음원이 공개된 지 178일 만이다.



'OMG'는 싱글 앨범 선공개곡 'Ditto'의 3억 스트리밍 도달 기록(126일)을 11일 단축시킨 바 있다. 두 곡 모두 여전히 크게 사랑받고 있지만 'OMG'가 이번에 'Ditto'의 스트리밍 횟수를 추월해 4억 고지를 먼저 밟았다.



뉴진스가 지금까지 발표한 전곡의 스포티파이 스트리밍 상승세가 가파르다. 이들의 노래는 현 기준 스포티파이서 합산 누적 16억 스트리밍을 넘어섰다. 'K-팝 아티스트 최단 기간 10억 스트리밍'이란 기록으로 영국 기네스에 등재된 지 불과 세 달 만이다.



뉴진스의 주류 팝 시장 내 인기가 확산하면서 오는 21일 발매되는 미니 2집 'Get Up'에 더욱 큰 관심이 쏠리고 있다. 이 신보에는 트리플 타이틀곡 'Super Shy', 'ETA', 'Cool With You'를 비롯해 'New Jeans', 'Get Up', 'ASAP'까지 총 6곡이 수록됐다.



아직 정식 데뷔하지 않은 일본에서도 뉴진스는 'MZ세대 워너비'로 떠올랐다. 실제 뉴진스의 싱글 앨범 'OMG'는 오리콘 주간 합산 싱글 랭킹(2023년 1월 16일 자, 3월 13일 자) 정상을 차지했었으며, 수록곡 'Ditto'는 해외 여성 아티스트 중 가장 빠른 속도로 오리콘 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 이 곡은 '오리콘 상반기 랭킹 2023'의 '합산 싱글 랭킹'에서 K-팝 아티스트 최고 순위인 5위를 차지했다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'OMG' 또한 최근 오리콘서 1억 스트리밍을 달성했다.





