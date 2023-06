"생후 5일 영아 야산에 묻어"…경남 거제 부부 체포

경남 거제시에서도 생후 5일 된 영아를 야산에 묻어 유기한 사실혼 부부가 경찰에 붙잡혔습니다.



경남경찰청은 자기 아들을 비닐봉지에 싸 야산에 묻은 혐의로 20대 A 씨와 아내 30대 B 씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



이들은 지난해 9월 9일 경남 거제시 한 주거지에서 피해 아동인 C 군이 사망하자 비닐봉지에 싸 인근 야산에 묻은 혐의를 받고 있습니다.



이들은 2021년부터 사실혼 관계를 유지해 오다 지난해 9월 5일 거제시 한 산부인과에서 C 군을 출산했습니다.



이후 나흘 뒤인 9일 퇴원한 후 주거지에 돌아와 잠을 자고 일어나니 C 군이 숨져 있었다고 경찰에 진술한 것으로 나타났습니다.



이들은 C 군을 화장할 경우 비용이 많이 들 것으로 생각하고 다음 날인 10일 새벽 시간대 인근 야산에 C 군을 묻어 유기했습니다.



이들은 경제적 여유가 없어 당초 C 군을 입양 보낼 계획이었다고 경찰에 진술했습니다.



경찰은 B 씨 주거지인 경남 고성군 행정 당국의 신고를 받고 지난 29일 오후 10시 30분 이들을 붙잡았습니다.



경찰은 이들 부부가 진술한 야산 위치를 토대로 계속 C 군 시체를 수색하고 있습니다.



경찰은 이들에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.



