'스파이더맨 커플' 톰 홀랜드♥젠데이아, 달달한 콘서트 데이트 목격담 화제

영화 '스파이더맨'이 이어준 할리우드 커플 톰 홀랜드와 젠데이아 콜먼이 최근 비욘세 콘서트에서 서로에게 노래를 불러주며 공연을 즐기는 모습이 포착돼 팬들의 마음을 녹였습니다.현지 시간으로 어제(28일) 해외 누리꾼 A 씨는 "여러분이 오늘 본 것 중 가장 귀여운 영상일 겁니다"라는 글과 함께 톰과 젠다이아가 관객들 사이에서 사랑스럽게 콘서트를 즐기는 모습이 담긴 동영상을 공개했습니다.영상은 지난 27일 폴란드에서 진행된 비욘세의 '르네상스 월드 투어' 공연 중 촬영된 것으로 현장에서 비욘세는 히트곡 '러브 온 탑' 무대를 선보이고 있었습니다.톰과 젠데이아는 서로를 바라보면서 'You're the one I love'(내가 사랑하는 사람은 너야), 'You're the one I need'(내가 원하는 사람도 너야), 'You're the only one I see'(내 눈에는 너만 보여) 라는 가사를 따라 부르며 행복한 시간을 보내고 있었습니다.A 씨의 영상이 공유되자 국내외 누리꾼들은 "사랑이 눈에 보이는 순간", "딱 저 가사를 부른 게 포인트!!!", "너무 귀여운 커플", "진짜 영화 같다", "보는 내가 다 행복하다" 같은 반응을 보이며 열광했습니다.지난 2017년 '스파이더맨' 시리즈에 출연하면서 인연을 맺은 두 사람은 2021년 여름 키스하는 사진이 파파라치에 의해 공개되면서 열애 사실을 인정했습니다.(사진= '@ariannea_minaj' 트위터, 톰 홀랜드·젠데이아 인스타그램)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)