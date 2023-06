투모로우바이투게더, 28일 'Sugar Rush Ride' 일본어 버전 MV · 음원 선공개

이미지 확대하기

그룹 투모로우바이투게더가 오는 28일 일본 정규 2집 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'를 선공개한다.27일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 내달 5일 일본 정규 2집 'SWEET'를 발매하는 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 28일 0시 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'의 뮤직비디오와 음원을, 내달 1일 0시에는 'Hydrangea Love'의 음원을 앨범 발매에 앞서 공개한다.'SWEET'에는 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]'와 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Lilas Ikuta [Japanese Ver.]', 'Ito', 'Ring', 'Magic', 'Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]', 'Hitori no Yoru', 'MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]' 및 신곡 'Hydrangea Love', 'Ring (Unplugged Ver.)', 'Intro : FLOATING', 'Outro : FALLING' 등 총 12곡이 수록된다.투모로우바이투게더는 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]' 선공개에 앞서 오늘(27일) 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 티저 영상은 첫 이별로 몰아치는 감정을 주체하지 못하고 흑화하는 소년들의 모습을 그린 'Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]' 뮤직비디오의 결말에서 이어진다. 날아든 나비 한 마리가 투모로우바이투게더를 유혹의 숲으로 이끄는 모습이 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높인다.한편, 투모로우바이투게더는 7월 1~2일 일본 교세라 돔 오사카에서 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN'을 개최한다. 이들은 이와 함께 1일 니혼TV 'THE MUSIC DAY', 12일에는 후지TV '2023 FNS 가요제 여름' 등 일본 유명 음악방송에 잇따라 출연하며 현지 활동에 박차를 가한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)