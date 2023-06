'강남 투신 생중계' 방조범, 이번엔 미성년자 의제강간

지난 4월, 10대 여학생이 SNS 실시간 방송을 켠 채 극단적 선택을 하기 전 만나 자살방조 혐의로 입건됐던 20대 남성이 이번엔 미성년자 의제강간 혐의로 경찰에 긴급 체포됐습니다.



경기 부천 원미경찰서는 미성년자 의제 강간 혐의로 27세 A 씨를 긴급체포했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 20∼21일 부천시 모텔과 만화카페에서 10대 B 양과 2차례 성관계를 한 혐의를 받습니다.



그는 이번에도 온라인 커뮤니티 '디시인사이드'의 우울증 갤러리를 통해 B 양을 처음 만난 것으로 파악됐습니다.



경찰에서 A 씨는 B 양이 만 16세 미만인 사실을 알고도 성관계를 했다고 진술하는 등 혐의를 모두 인정한 걸로 전해졌습니다.



현행법에 따르면 만 16세 미만의 미성년자와 성행위를 하면 상대방의 동의 여부와 관계없이 처벌을 받습니다.



앞서 A 씨는 지난 4월 서울에서 10대 C 양의 극단적 선택을 방조한 혐의(자살방조 등)로 경찰에 입건돼 검찰에 송치됐습니다.



C 양은 서울시 강남구 건물 옥상에서 투신해 숨지기 전 SNS로 실시간 중계를 했고, 수십 명이 시청해 논란이 일었습니다.



A 씨는 당시에도 "함께 극단 선택을 할 사람을 모집한다"는 글을 우울증 갤러리에 올려 C 양을 만났습니다.



경찰은 오늘 중으로 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.