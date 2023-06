방탄소년단 데뷔 10주년 싱글 'Take Two', 美 빌보드 '핫100' 48위 진입

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단(BTS)이 빌보드 차트에서 꾸준하게 성적을 내고 있다.21일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신차트(6월 24일 자)에 따르면, 방탄소년단이 데뷔 10주년을 기념하며 지난 9일 발표한 디지털 싱글 'Take Two'가 메인 싱글차트 '핫100'에 48위로 진입했다.'Take Two'는 이 외에도 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)', '디지털 송 세일즈', '월드 디지털 송 세일즈' 등 여러 차트에 1위로 직행했다. 방탄소년단이 참여한 애니메이션 '베스티언즈'의 OST 'The Planet'은 '글로벌(미국 제외)'에는 118위로 재진입했다.방탄소년단은 개인 앨범으로도 활약을 이어 갔다. 슈가의 첫 솔로 앨범 'D-DAY'는 '월드 앨범' 10위, '톱 커런트 앨범' 32위, '톱 앨범 세일즈' 38위에 자리했고, 지민의 첫 공식 솔로 앨범 'FACE'는 '월드 앨범' 9위, '톱 커런트 앨범' 40위, '톱 앨범 세일즈' 62위에 올랐다.한편, 정국이 지난 2018년 발표한 솔로곡 'Euphoria'는 '월드 디지털 송 세일즈' 6위로 재진입해 눈길을 끌었다. 지민이 참여한 영화 '분노의 질주: 라이드 오어 다이' OST 'Angel Pt. 1 (Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)'은 '글로벌(미국 제외)' 26위, '글로벌 200' 40위에 이름을 올렸고, '랩 디지털 송 세일즈' 13위, 'R&B/힙합 디지털 송 세일즈' 15위, '핫 R&B/힙합 송' 49위로 일제히 재진입했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)