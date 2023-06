[Pick] 온라인 만남 남성에게…장애아동 신체 찍어 보낸 사회복지사

부산에 위치한 장애인 거주시설에서 근무하던 30대 여성 사회복지사가 장애아동의 신체 사진을 찍어 외부에 유포한 사실이 드러났습니다.



오늘(20일) 부산 장애인권익옹호기관(이하 기관)은 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법과 개인정보보호법 위반 혐의로 부산의 한 장애인 시설(이하 시설) 전 사회복지사 30대 여성 A 씨를 경찰에 고발할 예정이라고 밝혔습니다.



3년 차 사회복지사인 A 씨는 지난 1년간 온라인에서 만난 남성 B 씨에게 장애아동 C 군의 신체 사진을 전송했습니다.



A 씨는 9살에 불과한 C 군의 중요 부위 등 신체를 촬영해 유포했으며, 자신의 직업을 알리는 과정에서 장애 아동의 민감한 인적 사항이 담긴 시설 기록지까지 유출했습니다.



이 같은 만행은 B 씨가 해당 시설에 전화해 A 씨를 찾으면서 드러나게 됐습니다.



B 씨는 A 씨에게 오프라인 만남을 거절당하자 해당 시설에 직접 전화를 걸어 그를 찾았고, 이 전화를 받고 이상한 낌새를 느낀 시설 직원은 B 씨와 직접 만나 대화하다가 A 씨의 유포 사실을 파악했습니다.



피해를 입은 C 군은 부모나 친인척 없는 무연고자로 거주 시설에 맡겨져 자란 것으로 알려졌습니다.



시설은 A 씨에게 '감봉' 징계를 내렸으나, 이후 A 씨는 사직서를 쓰고 일을 그만둔 상태입니다.



이에 기관은 A 씨가 피해자 동의 없이 신체를 촬영해 온라인 공간에 유포한 혐의 등으로 경찰에 고발할 예정입니다.



기관 관계자는 "해당 시설의 의뢰로 조사를 진행했다"면서 "이르면 이번 주 중에 고발장을 낼 계획"이라고 밝혔습니다.