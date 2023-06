뉴진스, 7월 컴백 확정…"신곡 6곡, 전부 뮤직비디오 제작"

이미지 확대하기

그룹 뉴진스(NewJeans)가 오는 7월 7일 돌아온다. 트리플 타이틀곡 중 하나와 프롤로그 곡이 이날 먼저 공개된 뒤 같은달 21일 뉴진스의 두 번째 미니앨범 'Get Up'이 정식 발매된다.뉴진스는 19일 공식 SNS 채널에 'Coming Soon! NewJeans 2nd EP 'Get up''이라는 메시지와 함께 컴백 소식을 전했다.이들의 두 번째 미니앨범 'Get Up'에는 총 6곡이 수록됐다. 'Super Shy', 'ETA', 'Cool With You' 세 곡이 타이틀곡이다. 여기에 프롤로그 트랙 'New Jeans'와 인터루드(interlude) 트랙 'Get up', 에필로그 곡 'ASAP'이 더해져 뉴진스의 다채롭고 독특한 음악적 성취를 확인할 수 있을 전망이다.뉴진스의 트리플 타이틀곡은 이번이 처음은 아니다. 이들은 지난해 8월, 데뷔 앨범의 트리플 타이틀곡 'Attention', 'Hype Boy', 'Cookie'로 인기 돌풍을 일으켰다. 이어 올해 초 첫 싱글 앨범을 발매하고 'Ditto'와 'OMG'로 1분기 내내 '뉴진스 신드롬'을 재현했다.앨범 소개를 통해 트랙리스트 순서대로 들어볼 것을 추천한 만큼 타이틀곡 외 수록된 모든 곡 또한 기대해 볼 만하다.선공개 되는 프롤로그 트랙 'New Jeans'와 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Super Shy'는 1번과 2번 트랙의 곡이다. 노래 제목 외 구체적인 정보는 아직 베일에 싸여있지만 감각적이고 매력적인 곡으로 글로벌 음악 팬들의 기대감을 한껏 끌어올릴 계획이다.민희진 어도어(ADOR) 총괄 프로듀서의 차별화된 프로듀싱 전략 아래, K-팝의 새로운 패러다임을 제시했다는 평가를 받았던 뉴진스는 이번 신보를 통해 다시 한 번 많은 글로벌 음악 팬들의 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.소속사 측은 "뉴진스의 두 번째 미니앨범 'Get Up'에 담긴 6곡 전부 뮤직비디오가 제작된다"며 "글로벌 브랜드들과 이색 협업을 비롯해 예상을 뛰어넘는 깜짝 게스트 출연 등 뮤직비디오마다 색다른 매력을 선보일 예정"이라고 밝혔다.일례로 뉴진스는 워너 브라더스 디스커버리의 카툰 네트워크 '파워퍼프 걸'과 컬래버레이션 뮤직비디오를 제작했다. 올해로 25주년을 맞은 '파워퍼프 걸'과 함께 한 선공개 곡 'New Jeans' 뮤직비디오는 추후 공개된다. 이 외 또 다른 글로벌 빅 브랜드와 협업한 뮤직비디오가 어떻게 선보이게 될지 궁금증을 자아낸다.뉴진스의 두 번째 미니앨범 'Get Up' 예약 판매는 19일 오전 11시부터 시작됐다. 이 음반은 'Bunny Beach Bag ver.', 'The POWERPUFF GIRLS X NJ BOX ver.', '위버스(Weverse) 앨범 ver.' 등 총 3가지 버전으로 출시된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)