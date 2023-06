방탄소년단, 40만 명 몰린 '데뷔 10주년 페스타'…역대급 스케일로 성공적 마무리

이미지 확대하기

방탄소년단(BTS)이 역대급 스케일로 데뷔 10주년 페스타를 성황리에 막을 내렸다.방탄소년단은 지난 17일 서울 여의도 한강공원 일대에서 'BTS 10th Anniversary FESTA @여의도(Yeouido)'를 개최, 데뷔 10주년 기념 페스타(2023 BTS FESTA)의 대장정을 화려하게 마무리했다.이번 '2023 BTS FESTA'는 방탄소년단이 데뷔 10주년을 기념하면서 지금까지 받은 큰 사랑에 보답하기 위해 준비했다. "BTS PRESENTS EVERYWHERE(방탄소년단은 어디에나 있다)"라는 공식 슬로건 아래 역대급 온·오프라인 행사가 펼쳐져 6월을 '방탄소년단 축제'로 만들었다.'2023 BTS FESTA'는 지난 3일 온라인 스트리밍 축제 '방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트'(이하 '방방콘 23')으로 본격적인 막을 올렸다. '방방콘 23'은 전 세계 223개 국가/지역의 팬들이 관람해 방탄소년단의 글로벌 인기를 실감케 했다.방탄소년단은 지난 9일에는 데뷔 10주년을 기념해 디지털 싱글 'Take Two'를 발표했다. 일곱 멤버는 두 번째 챕터라는 의미로 'Take two'를 주제로 삼아, 방탄소년단이 걸어갈 두 번째 길과 팬들에 대한 감사, 앞으로도 함께 하자는 약속을 곡에 담았다. 'Take Two'는 공개와 동시에 아이튠즈 92개 국가/지역 '톱 송' 차트 1위, 미국 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 1위, 일본 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹' 1위로 직행했고, 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 59위에 올랐다.방탄소년단은 이 외에도 각양각색으로 '2023 BTS FESTA'의 분위기를 돋웠다. 지민은 첫 솔로 앨범 'FACE'에 CD로만 수록된 '편지'의 라이브 클립을 올렸고, 진은 슈가의 자체 토크 콘텐츠 '슈취타' 게스트로 출연해 호흡을 맞췄다. 제이홉은 미국 대규모 음악 페스티벌 '롤라팔루자(Lollapalooza)'에서 선보였던 솔로 앨범 'Jack In The Box' 타이틀곡 '방화 (Arson)'의 록 버전 음원을 공개했고, 뷔는 'Le Jazz de V'라는 재즈 라이브 클립을, RM과 정국은 여의도 행사에 힘을 더했다.이뿐만 아니라 국내외 곳곳에는 방탄소년단의 데뷔 10주년을 기념하고 축하하는 옥외광고도 게시돼 팬들에게 풍성한 볼거리와 함께 게시물 장소를 찾아다니는 재미도 선사했다. 서울의 주요 랜드마크에서는 보라색 조명과 미디어 파사드가 펼쳐져 축제 분위기를 끌어올렸다.'2023 BTS FESTA'는 17일 여의도 한강 공원에서 화려하게 대미를 장식했다. 서울시와의 협업을 통해 대규모로 진행된 이번 'BTS 10th Anniversary FESTA @여의도'는 '전시 및 체험 프로그램'과 '특별 프로그램'으로 구성됐고, 당일 총 40만 명의 관람객이 일대를 찾았다. 5월 31~6월 17일 관련 소셜 버즈량은 1,200만 회에 육박했다.RM은 특별 프로그램인 '오후 5시, 김남준입니다.'로 현장에서 직접 아미(ARMY)와 소통했다. 뷔, 정국과 깜짝 전화 연결을 해 특별함을 더한 RM은 "여러분께 늘 감사하고, 늘 사랑하고 있다는 사실은 변함없을 것 같다. 이렇게 좋은 경험을 하게 해 준 아미 여러분 감사드리고, 방탄소년단의 10주년을 사랑해 주신 많은 분들께 감사하다"라고 인사한 뒤 솔로곡 'Intro : Persona'와 '들꽃놀이 (with 조유진)'을 열창했다. 팬들은 아미밤을 흔들며 아낌없는 환호와 박수를 보냈다.'2023 BTS FESTA'의 피날레는 'BTS 10주년 기념 불꽃쇼'가 장식했다. 아미를 향한 감사와 사랑, 10년 동안 기억에 남는 순간, 그리고 다시 만날 약속 등 총 3부로 나뉜 불꽃쇼에서는 방탄소년단의 히트곡들이 정국의 내레이션과 어우러지며 밤하늘을 약 30분간 수놓았다. 정국은 "까만 밤을 아름답게 수놓는 불꽃처럼 저희의 밤을 밝게 빛내 주셔서 감사하다. 우리의 2막을 함께 열어 보자"라며 'Take Two'로 끝을 알렸다.RM의 이벤트와 '불꽃쇼'는 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse), 틱톡, 유튜브 등에서도 생중계돼 전 세계 팬들이 즐겼다. '오후 5시, 김남준입니다.'의 위버스 시청자 수(이하 재생기기 기준)는 108여만 명에 달했고, 'BTS 10주년 기념 불꽃쇼'의 경우 위버스에서 119여만 명, 유튜브 최대 동시 접속자 수 34여만 명이 시청했다.또한, 이날 눈길을 사로잡은 것은 현장을 방문한 팬들의 질서정연한 모습이었다. 팬들은 안전 요원들의 안내에 따라 일사불란하게 이동했고, 행사가 전부 종료된 후 한강공원 일대는 깨끗함을 유지하는 등 성숙한 팬 문화가 돋보였다.이처럼 방탄소년단과 아미(ARMY)는 지난 10년을 함께 추억하며 역대급 '2023 BTS FESTA'를 완성했다.[사진=빅히트 뮤직/하이브](SBS연예뉴스 강선애 기자)