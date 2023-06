'컴백 D-4' 로이킴, 싱글 'WE GO HIGH' 콘셉트 포토 공개

이미지 확대하기

컴백을 앞둔 가수 로이킴이 싱글 'WE GO HIGH'의 콘셉트 포토를 모두 공개하며 컴백 예열에 나섰다.로이킴은 지난 13일부터 오늘(15일)까지 공식 SNS를 통해 오는 19일 발표하는 'WE GO HIGH'의 콘셉트 포토를 순차적으로 게재했다.공개된 사진에서 로이킴은 푸른 하늘을 배경으로 미소를 짓거나 카메라를 응시하며 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 특히, 'WE GO HIGH'의 곡명과 함께 헤드폰을 낀 채 음악을 듣고 있는 듯한 모습은 곧 공개될 신곡에 대한 궁금증을 더했다.'WE GO HIGH'는 바쁘고 무료한 일상에 지친, 어디론가 떠나고 싶은 사람들을 위한 리프레시 힐링송이다. 지난해 10월 발표한 정규 4집 '그리고' 이후 약 8개월 만에 내놓는 로이킴의 자작곡이다.로이킴은 신곡 공개를 앞두고 무드 포스터를 시작으로 직접 내레이션을 맡은 무드 필름, 새로운 리얼리티 '(챌린지로)익힘'의 티저는 물론, 다양한 콘텐츠에 출연하며 컴백에 대한 기대감을 키우고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)