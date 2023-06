방탄소년단, 10주년 싱글 'Take Two', 美 스포티파이·日 오리콘 1위

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단이 데뷔 10주년을 기념하며 발표한 디지털 싱글 'Take Two'가 해외 음악 차트 1위를 휩쓸었다.10일 세계 최대 음악 스트리밍 업체 미국 스포티파이 최신 차트(6월 9일 자)에 따르면, 지난 9일 전 세계 동시 공개된 방탄소년단의 새 싱글 'Take Two'는 727만 9,978회 스트리밍되며 '데일리 톱 송 글로벌' 1위를 차지했다.'Take Two'는 또한 일본 오리콘이 발표한 '데일리 디지털 싱글 랭킹' 최신 차트(6월 9일 자)에 다운로드 수 2만 1,792건으로 신규 진입하며 1위로 직행했다.'Take Two'는 앞서 10일 오전 9시 기준으로 전 세계 92개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 정상을 휩쓸며 뜨거운 인기를 입증했다.방탄소년단은 팀 데뷔 10주년을 기념해, 팬들을 향한 감사의 마음을 담아 'Take Two'를 내놓았다. 어쿠스틱 팝 장르의 'Take Two'는 방탄소년단의 감미로운 보컬과 데뷔 때부터 지금까지의 여정을 섬세하게 표현한 랩, 포근한 분위기의 어쿠스틱 사운드가 조화를 이루는 곡이다.한편, 방탄소년단은 'Take Two' 발매를 비롯, 데뷔 10주년 기념 FESTA(2023 BTS FESTA)를 통해 온·오프라인에서 다양한 이벤트를 이어 간다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)