"정치범 굶어죽는 북한이"…WSJ, WHO 집행이사국 선출 비판 사설

▲ 지난해 전국비상방역총화회의를 주재하는 김정은 국무위원장

미국 유력 일간지 월스트리트저널(WSJ)이 북한을 집행이사국으로 선출한 세계보건기구(WHO)를 강력히 비판하고 나섰습니다.WSJ는 6일(현지시간) 'WHO는 북한을 환영했다' 제하의 사설에서 북한을 집행이사국 자격이 없는 국가로 규정하며 이번 결정에 노골적인 냉소를 보냈습니다.WHO는 "중국의 영향력에 굴복해 신종 코로나19의 근원 규명을 어렵게 한 데 이어 최근 세계보건총회에서 표결로 북한을 이사회의 일원이 되도록 허용함으로써 당혹감을 더했다"고 지적했습니다.이어 "그렇다. 정치범들이 굶어 죽는 수용소 네트워크로 알려진 바로 그 북한 정부다"라면서 그런 북한이 WHO 집행이사회에 합류하도록 허용한 것은 적절치 못했다고 비판했습니다.WSJ은 "이사회에서 북한 정부는 세계 보건에 대한 국제적 기준 설정과 이행에 대한 발언권을 지니겠지만, WHO가 이런 기준을 북한에 적용하려 든다면 의심할 바 없이 무시해 버릴 것"이라고 내다봤습니다.그러면서 "이러한 희극은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 본인의 소셜미디어 플랫폼 '트루스소셜'에서 북한의 독재자 김정은에게 축하를 전하면서 계속 이어졌다"고 말했습니다.이달 2일 트럼프 전 대통령은 트루스소셜에 북한의 WHO 집행이사국 선출 관련 기사를 링크하면서 "김정은에게 축하를"이라고 썼지만, 정작 본인은 임기 중 코로나19 관련 갈등 끝에 미국의 WHO 탈퇴를 선언했다는 점을 지적한 것입니다.(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)