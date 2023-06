방탄소년단 정국 자작곡, 3년 지났는데도 1위…정국 파워

이미지 확대하기

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 1위에 올랐다.미국 디지털 음악 매체 '지니어스'(Genius)의 '지니어스 코리아'는 지난 6일 공식 계정을 통해 정국의 자작곡 'Still With You'의 1위 소식을 전했다.'Still With You'는 지난 2020년 무료 발표한 곡이지만 약 3년이 지난 2023년 지니어스 코리아의 K-알앤비(K-R&B) 차트에서 1위를 차지하는 기염을 토했다. 2위는 엔하이픈의 'Chaconne'(샤콘), 3위는 박재범의 'Yesterday'(예스터데이)였다.'Still With You'는 글로벌 음악 공유 플랫폼 사운드 클라우드(SoundCloud)의 톱 50(Top50) 차트 팝(Pop) 부분에서도 1위로 이름을 올리며 정국의 음원 파워를 보여줬다.'Still With You'는 2022년 사운드 클라우드에서 가장 많이 스트리밍된 팝송 1위를 기록한 바 있다. 또한 발표 6개월도 채 되지 않아 사운드 클라우드 연말 결산인 2020 PLAY BACK(2020년 플레이 백)에서 BUZZIEST DROP(버지스트 드롭, 최고 인기 데뷔곡) 부문 1위, LONGEST REIGN(롱기스트 레인, 최장기간 1위) 부문 1위 등 총 2개 부문 1위에 선정되며 2관왕을 거머쥐었다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)