방탄소년단, 6월 9일 데뷔 10주년 기념 신곡 '테이크 투' 발표

그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 10주년을 맞아 신곡을 공개한다.방탄소년단 측은 31일 공식 SNS를 통해 내달 9일 디지털 싱글 'Take Two(테이크 투)'를 발표한다고 발표했다.'Take Two'는 데뷔 10주년(데뷔일 6월 13일)을 기념해 방탄소년단이 팬들에게 전하고 싶은 애틋한 마음과 이야기를 고스란히 담은 '팬 송'이다. 방탄소년단은 팬덤 '아미(ARMY)'와 걸어온 날들과 걸어갈 날들을 'take two'라는 테마로 풀어냈다. 지난 2013년 그들의 데뷔가 첫 번째 시작이었다면, 지난 10년의 시간과 앞으로 방탄소년단이 나아갈 제2막까지 이 모든 것은 언제나 아미가 있었기에 가능했다는 메시지를 전하는 곡이다.특히, 슈가가 프로듀싱에, RM과 제이홉이 곡 작업에 참여해 진정성을 더했다. 방탄소년단은 찬란한 순간을 함께한 아미에 대한 고마움, 팬들이 보내 준 사랑에 대한 감사, 앞으로도 함께하자는 바람을 하나로 모아 'Take Two'를 완성했다.한편, 방탄소년단은 데뷔 10주년 FESTA(2023 BTS FESTA) 개최를 예고하며 다채로운 콘텐츠를 차례로 선보일 예정이다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)