[스프] 과거 예술 작품을 수정하는 건, 검열일까 정치적 올바름(PC)일까?

Female이 Woman으로 바뀌었다

과거 작품은 과거의 시선을 담고 있다

과거 작품을 기억하는 법: 수정과 유지 사이

Q. 잘못된 시선이 담긴 작품을 정권 유지에 이용한 사례가 있다?



위에서 셰익스피어 작품에 반유대주의적 표현과 분위기가 많이 담겨있다고 말했죠? 나치 정권에선 이를 이용해 유대인 학살의 정당성을 확보할 목적으로 <베니스의 상인>을 정기적으로 공연했다고 합니다. 샤일록과 같이 돈만 밝히는 유대인들을 죽여 마땅하다는 분위기를 만들기에 <베니스의 상인>만 한 게 없다는 판단을 한 거겠죠. 그렇게 만들어진 반유대주의 사회분위기는 결국 우리가 알고 있는 인류 최악의 참사, 홀로코스트까지 이어졌습니다.