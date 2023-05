"'인어공주' 오디션, 가창과 더빙 연기 함께 진행"…다니엘이 합격한 이유

이미지 확대하기

뉴진스의 다니엘이 디즈니 실사 뮤지컬 영화 '인어공주' 에리얼의 목소리 연기를 맡은 가운데 오디션 비하인드 스토리가 공개됐다.뮤지컬 영화인 만큼 연기만큼이나 가창력도 중요한 요소였다. 특히 '인어공주' OST 대표곡이자 '에리얼'의 메인 넘버 '저곳으로'(Part of Your World)를 잘 소화하는 것이 중요했다.디즈니 관계자는 "'저곳으로'는 10대 소녀 '에리얼'의 순수함과 노래 중간의 목소리 연기가 돋보이는 곡으로, OST 가창과 더빙 연기를 동시에 진행해야 하는 것이 캐스팅의 필수 조건이었다"라고 밝혔다.그에 따라 오디션도 가창과 더빙 연기가 함께 진행됐다. 다니엘은 이 같은 까다로운 조건에도 가창과 대사 오디션을 통해 디즈니 관계자들의 호평을 받았고 합격의 영예를 안았다.디즈니는 19일 다니엘이 부른 '저곳으로'(Part of Your World)의 뮤직비디오 메이킹 비하인드 영상을 공개하기도 했다. 발랄한 모습으로 촬영장에 활기를 불어넣으며 화기애애한 분위기를 자아내는 다니엘의 모습이 돋보인다. 이어 디렉팅을 받으며 촬영 시작 전부터 쉬는 시간까지 틈틈이 연습에 매진하는 모습, 촬영 후에는 꼼꼼히 모니터링을 하는 모습 등 다니엘의 열정 가득한 모습을 엿볼 수 있다.'저곳으로' 뮤직비디오 풀버전은 공개 하루 만에 조회 수 280만 회를 돌파하며 화제를 모았다. 티저에 이어 국내 인기 동영상 1위 달성 및 일본, 호주, 캐나다, 태국 등 세계 각지에서 인기 동영상에 랭크되며 열띤 반응을 얻고 있다. 특히 특유의 맑고 청아한 음색으로 인간 세상에 대한 호기심을 드러내는 '에리얼'의 감정을 섬세하게 표현해 낸 다니엘에 대한 호평이 이어지고 있다.'인어공주'는 늘 바다 너머의 세상을 꿈꾸던 모험심 가득한 인어공주 '에리얼'이 조난당한 '에릭 왕자'를 구해주며 자신의 마음의 소리를 따라 금지된 인간 세상으로 나아가는 모험을 그린 디즈니 실사 뮤지컬 영화. 오는 5월 24일 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)