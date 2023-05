EU "대한항공-아시아나 합병 시 경쟁 제한 우려"

대한항공과 아시아나의 기업결합 심사를 진행 중인 유럽연합(EU)이 현지시간 17일 합병 시 경쟁 제한 가능성이 우려된다는 부정적인 의견을 제시했습니다.



EU가 오는 8월 합병 승인 여부에 대한 최종 결정을 내릴 예정인 가운데, 이번 결정이 향후 심사에 미칠 영향이 주목됩니다.



EU 집행위원회는 이날 보도자료를 통해 대한항공 측에 예비조사 결과를 담은 심사보고서를 발송했다고 밝혔습니다.



집행위는 "한국과 프랑스·독일·이탈리아· 스페인 간 4개 노선에서 승객 운송 서비스 경쟁이 위축될 수 있다"고 SO 발부 이유를 설명했습니다.



아울러 "유럽과 한국 사이 모든 화물 운송 서비스의 경쟁 위축" 우려가 있다고 덧붙였습니다.



SO는 조사를 통해 확인된 경쟁법 위반 혐의 등 일종의 중간심사 결과를 담은 문서로, 이를 발부했다는 것은 EU 경쟁총국이 독점 여부와 관련해 추가 심사가 필요한 항목을 대한항공 측에 공식 통보했다는 의미입니다.



EU는 지난 2월부터 양사의 기업결합 최종 심사에 대항하는 2단계 심층 조사를 진행 중으로, SO 발부에 따라 대한항공은 일정 기한 내에 답변서를 제출해야 합니다.



EU는 대한항공이 제시한 시정조치 방안과 SO 답변서 등을 종합적으로 고려해 오는 8월 3일까지 합병 조건부 승인 여부를 결정할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)