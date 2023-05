에스파 'MY WORLD', 발매 첫날 137만 장 돌파…역대 걸그룹 최고 신기록

이미지 확대하기

그룹 에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 새 미니앨범 'MY WORLD'(마이 월드)로 역대 K팝 걸그룹 신기록을 경신했다.지난 8일 발매된 에스파 세 번째 미니앨범 'MY WORLD'(마이 월드)는 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준 발매 첫날 판매량 1,372,929만 장(5월 8일 기준)을 기록, 역대 K팝 걸그룹의 발매 1일 차 판매량 1위 기록을 새로 썼다.특히 에스파는 이번 앨범으로 선주문 수량만 180만 장에 달하며 뜨거운 관심과 인기를 입증한 것에 이어, 지난해 7월 발매한 두 번째 미니앨범 'Girls'(걸스)에 이어 2연속 밀리언셀러 타이틀을 굳히며 강력한 파워를 다시 한번 입증했다.또한 이번 앨범은 한터차트, 써클 리테일 앨범 차트 등 국내 주요 음반 차트에서 일간 1위를 차지함은 물론, 일본, 핀란드, 브라질, 타이완, 싱가포르, 태국, 칠레, 말레이시아, 베트남, 홍콩, 인도네시아, 필리핀, 튀르키예(터키), 오만, 카타르, 카자흐스탄, 라오스, 우즈베키스탄, 인도, 헝가리 등 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 20개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 신곡 차트 및 뮤직비디오 차트 글로벌·한국 부문 1위 등 국내외 차트를 휩쓸었다.더불어 타이틀 곡 'Spicy'(스파이시) 역시 공개 이후 벅스, 바이브 실시간 차트 1위를 차지했으며, 수록곡 'Thristy'(서스티), 'Salty & Sweet'(솔티 앤 스위트), 'I'm Unhappy'(아임 언해피), ''Til We Meet Again'(틸 위 미트 어게인) 등도 차트 진입에 성공하며 좋은 반응을 얻고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)