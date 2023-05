"K팝 댄스 발라드 선두주자 되고파"…11년차 비투비의 바람

이미지 확대하기

최근 데뷔 11년차가 된 그룹 비투비가 K팝 발라드의 선두주자가 되고 싶다는 포부를 밝혔습니다.어제(2일) 비투비는 열두 번째 미니 앨범 '윈드 앤드 위시(WIND AND WISH)' 발매 기념 기자 간담회를 진행했습니다. 이날 멤버 프니엘은 허리 부상 악화로 참석하지 못했습니다.리더 서은광은 오랜 시간 그룹으로 함께할 수 있는 이유를 묻는 말에 "멜로디(팬덤 명)랑 리스너분들이 있기 때문"이라며 감사 인사를 전했습니다.멤버 육성재는 "시간이 지날수록 비투비 멤버들 각자의 개성과 음악성이나 각자의 목표가 뚜렷해진다. 뮤직비디오 찍을 때도 그런 점이 담긴다"며 신곡 뮤직비디오에 대한 기대감을 높였습니다.약 1년 3개월 만에 발매한 이번 앨범은 멤버 임현식과 이민혁의 자체 프로듀싱으로 비투비만의 청량함을 담았습니다.임현식은 "(이번 작업은) 느낌이 좋았고 개인적으로 만족이 돼 자신 있었다. 멤버들도 너무 좋아해 줬고, 녹음했을 때 내가 가이드한 것보다 멤버들의 목소리를 입힌 후 더 확신이 섰다"면서 멤버들에게 애정을 드러냈습니다.이민혁 또한 "멤버들을 많이 생각하면서 곡 작업했다"며 리더 서은광에 대해 "팀 활동을 하며 한결같이 성실하다. 에너지를 뿜어내는 게 성실하다"고 덧붙였습니다.수록곡 '유어 러브'(Your Love)에 대해 멤버 이창섭은 "비투비 노래 최초로 후렴 부가 영어로 되어 있다. 비투비가 글로벌로 나아가겠다는 포부가 담겨있다"고 설명했습니다.음원 성적에 대한 부담감에 대해 임현식은 "이번에는 최대한 부담을 가지지 않고 작업해 보자는 생각으로 했다"며 "늘 곡을 쓰면서 많은 분이 힘을 얻고 위로를 받는다는 말을 많이 들었는데, 이번 노래 역시 좋은 영향력으로 다가가고 큰 힘이 되고 싶다"고 말했습니다.그러면서 "제목이 '나의 바람'인데 듣는 분들의 바람도 많이 이뤄졌으면 하는 게 저의 바람"이라고 전했습니다.끝으로 비투비는 "이번 신곡의 장르는 '비투비'다"라면서 "비투비표 발라드, 비투비표 댄스 등이 합쳐진 느낌으로 봐주시면 좋을 것 같다"며 이루고 싶은 목표로 "K팝 댄스 발라드의 선두주자"라고 밝혔습니다.비투비는 이어 "글로벌 시장에서 'K팝 댄스 발라드'란 장르를 많이 알아봐 주시고 들어 주셨으면 하는 바람이 있다"고 말했습니다.한편, 타이틀 곡 '나의 바람'을 포함해 총 5곡을 담은 비투비의 열두 번째 미니 앨범 '윈드 앤드 위시(WIND AND WISH)'는 2일 국내외 온라인 음원사이트를 통해 공개됐습니다.(사진= 비투비 공식 SNS)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)