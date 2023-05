AB6IX(에이비식스) 오는 5월 27, 28일 서울 시작으로 월드 투어 콘서트 개최

이미지 확대하기

그룹 AB6IX (에이비식스)가 월드 투어 콘서트를 개최한다.브랜뉴뮤직은 지난 1일 오후 2시 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 5월 27일, 28일 양일간 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE' IN SEOUL을 개최한다고 알렸다. 이번 월드 투어명 'THE FUTURE'는 오는 29일 발매되는 일곱 번째 EP 타이틀 표제 'THE FUTURE IS OURS'에 맞게 AB6IX와 ABNEW가 발맞춰 걸어갈 밝고, 희망찬 미래에 대한 포부를 담아냈다.특히 서울을 시작으로 선보이는 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE'는 지난 2022년 2월 'COMPLETE WITH YOU' 이후 약 1년 3개월 만에 열린 콘서트인 만큼 AB6IX와 전 세계 팬들에게 뜻깊은 자리가 될 예정이다.또한 이번 콘서트에서만 볼 수 있는 특별한 무대들을 준비 중이라고 전해져 역대급 공연을 예고했다. 앨범 타이틀곡은 물론 수록곡까지 '명곡 맛집'이라고 불리는 AB6IX가 과연 어떤 공연을 펼칠지 벌써부터 팬들을 설레게 하고 있다.한편 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE' IN SEOUL의 티켓 오픈 및 자세한 사항은 추후 AB6IX 공식 팬카페 및 SNS를 통해 공지된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)