'인어공주', 할리 베일리가 부른 'Part of Your World' 싱글 음원 공개

디즈니 실사 뮤지컬 영화 '인어공주'가 대표 OST인 'Part of Your World' 싱글 음원을 공개했다.'Part of Your World'는 1989년 개봉해 34년이 지난 현재까지도 전 세계의 사랑을 받고 있는 디즈니 애니메이션 '인어공주'의 사운드트랙으로 '에리얼'이 인간 세상을 동경하며 인간 세상의 일원이 되고 싶은 염원을 드러내는 곡이다.디즈니 애니메이션의 황금기를 이끌었던 알란 멘켄과 하워드 애쉬먼이 제작한 곡이며 디즈니 애니메이션 '인어공주', '미녀와 야수', '알라딘'의 명곡들이 이들의 손에서 탄생했다. 특히 알란 멘켄은 이번 작품에 또 한 번 음악감독으로 참여했으며 아름다운 목소리의 소유자 할리 베일리와의 만남으로 특별한 앙상블을 기대케 한다.'인어공주'의 OST 중 처음으로 풀버전의 음원이 공개되어 더욱 특별한 관심을 모은 'Part of Your World'는 '에리얼'의 메인곡으로 지난 메인 예고편과 '꿈의 시작' 스페셜 영상을 통해 일부 하이라이트 구간을 공개하며 전 세계의 이목을 집중시켰다.할리 베일리는 2011년 자매인 클로이 베일리와 함께 '클로이 앤 할리'로 데뷔해 2021년 그래미 어워드 Best R&B Song 부문에 노미네이트 되는 등 꾸준한 앨범 작업과 무대를 통해 가창력을 입증한 바 있다. 신비로운 음색과 파워풀한 가창력을 지닌 할리 베일리의 목소리로 완성된 'Part of Your World' 싱글 음원이 공개되어 영화에 대한 기대감을 높이고 있다.'인어공주'는 늘 바다 너머의 세상을 꿈꾸던 모험심 가득한 인어공주 '에리얼'이 조난당한 '에릭 왕자'를 구해주며 자신의 마음의 소리를 따라 금지된 인간 세상으로 나아가는 모험을 그린 디즈니 실사 뮤지컬 영화로 오는 5월 관객들과 만날 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)