"임영웅, 댄스 제안하니 당황…2주 동안 설득" 아이키와 합동 무대 탄생 비화

가수 임영웅과 댄서 아이키의 합동 무대 비하인드가 공개됐다.



KBS 권재영PD는 24일 공개된 유튜브 채널 '권PD의 아름다운 구설'에서 2021년 방송된 'We're HERO' 특집 프로그램 중 가장 큰 화제가 됐던 임영웅의 댄스 퍼포먼스 탄생 비화를 전했다.



권PD는 "임영웅 씨에게 댄스 무대를 만들어 보자고 제안했는데 당황하더라. 2주 동안 설득해야 했다"고 털어놨다. 이어 권PD는 같은 뮤지션이 아니라 댄스팀과 컬래버를 한 배경에 대해 "임영웅 씨가 처음부터 끝까지 이 무대를 혼자 하고 싶다는 의지가 있었다. 다른 가수와 가창 컬래버는 애초 고려하지 않았다"며 "아이키는 댄서이기에 임영웅 씨의 노래를 건드리지 않을 수 있다는 제작진의 판단도 있었다"고 설명했다.



'We're HERO'에서 임영웅은 아이키가 이끄는 댄스크루 훅(HOOK)과 마이클 잭슨의 'Dangerous' 댄스 무대를 선보였다. 전문 댄서 못지않은 임영웅의 수준 높은 퍼포먼스와 한편의 뮤직비디오처럼 연출된 화려한 영상은 당시 큰 이슈가 됐다.



이밖에도 권PD는 서울의 야경을 담을 수 있는 여의도 KBS 본사 옥상에 댄스 퍼포먼스를 위한 특별 무대를 만들기 위해 KBS 및 유관 기관들의 허가를 받는 지난한 과정과 소음 등의 민원 사항들까지 고려한 사실도 밝혔다. 또 국민배우급 중견 탤런트의 출연 요청을 정중히 거절할 수 밖에 없었던 사연, 오케스트라와 100명의 합창단, 국악관현악단까지 동원된 엔딩 무대까지 'We're HERO' 제작 당시의 다채로운 비하인드 스토리를 공개하기도 했다.



'권PD의 아름다운 구설'은 1997년 KBS에 입사해 '불후의 명곡', '뮤직뱅크' '유희열의 스케치북' 등 KBS 간판 예능 프로그램들을 제작한 프로듀서 권재영PD와 연예계의 대표 마당발 중 한 명인 가수 유리상자의 이세준이 함께 진행하는 연예계 미담 발굴 프로그램이다.



[사진=유튜브 영상 캡처]



강선애 기자



