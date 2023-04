방탄소년단, '베스티언즈' OST 타이틀곡은 '더 플래닛'…폭발적 시너지 예고

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단(BTS)이 참여한 '베스티언즈' OST 타이틀곡 'THE PLANET (더 플래닛)'의 댄스 버전 뮤직비디오 티저 영상이 베일을 벗었다.24일 '베스티언즈' 공식 유튜브, 홈페이지를 통해 3D 액션 히어로 애니메이션 '베스티언즈'의 예고편과 방탄소년단이 완전체로 참여한 OST 타이틀곡 'THE PLANET (더 플래닛)'의 댄스 버전 뮤직비디오 티저 영상이 각각 공개됐다. 해당 영상은 추후 SBS를 통해서도 공개된다.예고편에는 인기 경쟁이 치열한 히어로 세계에 등장한 신인 베스티언즈가 도심을 누비며 빌런들과 맞서는 모습이 압도적인 영상미와 어우러져 이목을 사로잡았다. 특히 방탄소년단과의 특급 컬래버를 알리는 컷과 'THE PLANET'이라는 곡명이 공개되며 기대감을 한층 높였다.'THE PLANET' 댄스 버전 뮤직비디오 티저 영상에는 '베스티언즈' 속 캐릭터들이 방탄소년단의 청량한 음색이 돋보이는 'THE PLANET'에 맞춰 퍼포먼스를 선보이는 모습이 담겨 있다. K팝을 넘어 전 세계를 대표하는 '21세기 팝 아이콘' 방탄소년단과 K애니메이션의 새 지평을 열 '베스티언즈'의 만남이 폭발적인 시너지를 예고하며 열기를 이어가고 있다.'베스티언즈'는 인기 경쟁이 치열한 히어로 세계에 등장한 신인 베스티언즈가 환경 파괴의 주범인 빌런의 정체를 밝혀 위기의 지구를 구하고 진정한 히어로로 성장하는 스토리를 그린 3D 액션 히어로 애니메이션이다.전 세계적 화두이자 21세기 절대 빌런으로 떠오른 '환경 오염' 키워드를 작품 속 히어로 세계관에 녹여내 선한 영향력을 전파하고 재미와 메시지를 동시에 전달할 뿐만 아니라, 국내 최초 K팝과 컬래버를 성사하며 강렬한 차별화를 예고하고 있다.방탄소년단이 참여한 '베스티언즈' OST 타이틀곡 'THE PLANET'의 음원 일부가 베일을 벗으며 궁금증을 증폭시킨 가운데, 음원 발매에 대한 정보는 추후 공개될 예정이다.3D 액션 히어로 애니메이션 '베스티언즈'는 오는 5월 14일 오전 7시 30분 SBS에서 첫 방송된다. 또한 전 세계에서 방영될 예정으로 글로벌 시청자들과 함께한다.[사진 = 빅히트뮤직, 티모스미디어 제공](SBS연예뉴스 강선애 기자)