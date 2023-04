[Pick] '술자리 무차별 폭행' 외면한 경찰, "감봉 취소" 요구했지만

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

술자리에서 일행의 무차별 폭행을 말리지 않은 경찰 간부가 감봉 징계가 부당하다며 행정소송을 제기했지만 항소심에서도 패했습니다.광주고법 제1행정부(재판장 김성주)는 20일 A 경감이 광주경찰청장을 상대로 낸 감봉 1개월 징계 처분 취소소송 항소심에서 1심과 마찬가지로 원고의 항소를 기각했습니다.당시 광주 동부경찰서 소속 강력팀장으로 근무하던 A 경감은 2021년 10월 12일 오후 8시 16분쯤 광주 동구 한 술집에서 일행 B 씨가 동석한 여성 C 씨를 마구 폭행하는 것을 보고도 방치하고 자리를 벗어났습니다.이 과정에서 술집 안으로 다시 들어간 B 씨는 C 씨를 향해 2차 · 3차 폭행을 가하기도 했습니다.앞서 경찰 조사에서 A 경감은 "B 씨의 돌발적 행동으로 제대로 제지하지 못했고 C 씨가 구호를 적극적으로 거절했다"며 "사건이 끝나기 전 현장을 이탈하지 않았고 순찰차가 오는 것을 보고 경찰관으로서 중립성이 훼손될까 봐 귀가했다"라고 진술했습니다.하지만 그가 폭행 장면을 외면하고 자리를 이탈하는 모습은 CCTV에 그대로 녹화됐고, 언론의 대대적인 지적 보도가 이어지면서 범죄를 엄단 · 예방하고 피해자를 보호해야 할 경찰관의 책무를 저버렸다는 비판이 일었습니다.결국 A 경감은 징계위원회에 회부돼 2021년 12월 7일 품위유지 의무 위반에 따라 감봉 1개월의 징계 처분을 받았습니다.이에 A 경감은 "징계 처분에는 사실오인의 하자가 있다"라고 주장하며 소송을 냈습니다.하지만 1심은 변론 내용과 증거를 토대로 A 경감의 주장을 받아들이지 않았습니다.1심 재판부는 "술집 안팎 CCTV 영상에 따르면 A 경감은 폭행을 보고도 별다른 제지 없이 바라보고만 있었다"며 "주저앉아 있는 피해자 C 씨를 보고도 구호 조치나 신고 없이 자신의 휴대전화만 챙겨 밖으로 나갔다"라고 설명했습니다.그러면서 "사적 모임이었다고 하지만 무방비 상태의 피해자가 무차별 폭행을 당하는 범죄 현장에서 사건을 수습하거나 피해자를 구호하는 등 경찰 공무원으로서 의무를 다하지 않은 점을 종합하면 품위유지의무 위반이라는 징계 사유는 존재한다"며 징계 처분은 정당하다고 판시했습니다.2심 재판부 역시 1심과 마찬가지로 "A 경감의 청구를 기각한 원심 판단은 정당하다"며 A 경감의 항소를 기각했습니다.