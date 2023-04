미 시카고 흑인 청소년 무리, 백인 여성 집단폭행 동영상 파문

이미지 확대하기

▲ 흑인 청소년 무리에 포위된 시카고 관광객 애슐리 크누드슨

이미지 확대하기

미국 시카고 도심의 한 빌딩 앞에서 흑인 청소년 무리가 20대 백인 여성을 집단 폭행하는 동영상이 소셜미디어에서 확산, 공분을 샀습니다.19일(현지시간) 시카고 언론과 폭스뉴스 등에 따르면 이 영상은 지난 15일 밤 시카고 도심 공원 '밀레니엄파크' 앞 미시간 애비뉴에 1천 명에 달하는 흑인 청소년들이 한꺼번에 몰려들어 소요가 인 시간, 현장 인근 빌딩 입구에서 촬영됐습니다.피해 여성이 출입문을 열고 안으로 들어가려 하자 10여 명의 청소년 무리가 여성을 잡아끌어 바닥에 쓰러뜨린 후 주먹질을 하고 발로 밟는 장면이 영상에 잡혔습니다.여성이 비명을 지르며 구타당하는 동안 이들을 말리는 사람은 아무도 없었습니다.사법전문매체 CWB시카고는 "스마트폰으로 촬영된 동영상에는 가해자들이 스스로를 자랑스러워하는 듯한 자막(Yay, we get active)이 붙어있다"고 전했습니다.경찰은 "피해 여성이 공격받을 당시 한 남성과 함께 있었다"면서 "가해자들이 피해자들을 구타한 뒤 애플워치·스마트폰·선글라스·신발·지갑 등을 빼앗아 뿔뿔이 흩어졌다"고 전했습니다.흑백 커플로 드러난 피해자들은 지난 18일 폭스뉴스에 출연해 신원을 공개하고 당시 상황을 설명했습니다.피해 여성 애슐리 크누드슨(20)은 "백화점에서 나와 길을 걷고 있는데 무리가 나를 밀쳤다.곁에 있던 드본테 게리슨-존슨(22)이 '밀지마라. 누가 미냐'라고 말한 후 상황이 극으로 치달았다"며 "그들은 우리를 죽일 것처럼 달려들었다"고 말했습니다.크누드슨은 사우스캐롤라이나에서 처음 시카고를 찾았다가 악몽을 겪었다고 밝혔습니다.두 피해자는 지나가던 한 부부에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다.도움을 준 부부는 피해자들의 머리와 얼굴에 유혈이 낭자했다며 "집단폭행 현장을 경찰관들이 보고도 그냥 지나쳐 놀랐다. 우리라도 도와야 했다"고 말했습니다.사건 당일 시카고 도심에 흑인 청소년 최대 1천 명이 난입, 떼지어 몰려다니며 기물을 훼손하고 불을 지르고 운행 중인 차량 위에 올라가 춤을 추는 등 난동을 부렸습니다.이들은 패로 갈려 싸우고 서로 뒤쫓다가 총을 쏘기도 했습니다.자동차와 버스의 차창을 깨고 운전자와 탑승객을 폭행하거나 위협하는 일도 서슴지 않았습니다.대규모 경찰이 배치됐으나 속수무책이었습니다.이날 소요는 소셜미디어(SNS)에서 계획된 '틴 테이크오버'(Teen Takeover of the city·10대들의 도시 장악) 이벤트에서 비롯된 것으로 알려졌습니다.코로나19 팬데믹 이전까지만 해도 주로 시카고 남부에 사는 흑인 청소년들이 도심으로 몰려나와 난동을 피우는 일은 드물었으나 2020년 5월 조지 플로이드 사망 사건의 여파로 시카고 도심 번화가에서 폭동·약탈·방화 사태가 벌어진 후 분위기가 변했습니다.시카고 경찰은 현재 소셜미디어 게시물들을 이용해 15일 사태 관련 범죄 단서들을 수집하고 있다고 밝혔습니다.경찰은 불법 행위가 확인되면 처벌하겠다는 입장입니다.아울러 도심 보안을 강화하고 또다른 사고에 대비, 흑인사회 리더·청소년 운동가들과 긴밀히 협조하겠다고 덧붙였습니다.하지만 시카고시 당국과 비즈니스 연합체는 이번 사태가 관광산업에 악영향을 미치지 않을까 우려하고 있습니다.시 관광청은 19일 "시카고는 한해 6천만 명의 관광객이 찾는 아름답고 멋진 도시이며 평상시 충분히 안전하다"고 강조하면서 "관광객과 사업체 보호를 위해 인적·물적 자원을 아끼지 않겠다"는 입장을 발표했습니다.(사진=지역매체 'CWB 시카고' 웹사이트 동영상 캡처, 시카고ABC방송 화면 캡처, 연합뉴스)