헨리 8세 여섯 왕비들의 이혼 참수 라이브, 끝엔 반전이 | 뮤지컬 '식스' 협력연출 김태형 [커튼콜]

커튼콜 168회에서는 연극 '오펀스' '빵야' 뮤지컬 '마리 퀴리' 등 다수의 화제작을 연출했고, 현재 뮤지컬 '식스' 한국 공연의 협력연출을 맡고 있는 김태형 씨를 만납니다.이혼-참수-죽음-이혼-참수-생존!영국 튜더왕조 헨리 8세와 그의 여섯 왕비 이야기는 막장 드라마와 영화의 단골 소재입니다.뮤지컬 '식스'는 헨리 8세의 여섯 왕비들이 신나는 팝 콘서트처럼 자신의 이야기를 노래하는 독특한 형식인데요, 2017년 영국에서 탄생해 웨스트엔드와 브로드웨이를 휩쓸고, 2022년 토니상 2개 부문을 수상한 이 뮤지컬이 최근 한국에도 상륙했습니다.오늘 커튼콜에서는 김태형 연출가와 함께 알고 보면 더 흥미진진한 실제 역사와 '식스'에서 다시 해석한 여섯 왕비의 모습, 영국 케임브리지 동창생들이 만든 이 뮤지컬의 성장기, 가장 먼저 한국어 라이선스 공연이 성사된 사연 등등 흥미진진한 이야기들을 나눠봅니다.'믿고 보는 연출가' 김태형 연출가의 연출 철학까지, 커튼콜에서 함께하세요.진행: SBS 김수현 기자, 장선이 기자ㅣ출연: 연출가 김태형♬ <식스 더 뮤지컬> The Megasix♬ <식스 더 뮤지컬> No Way - 손승연