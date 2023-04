[스프] 살인자가 자유로워지는 그곳, 바다

탕..탕..탕..탕.. 아무도 몰랐던 '4명 살해'

"해양 범죄의 99%는 신고되지 않는다"

살해된 이들은 '해적 행위'의 피해자였다

해적으로부터 스스로 지키자.. '민간해상보안업체 PMSC' 등장

▶ 관련 링크2