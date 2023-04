[Pick] "81살? 세계 일주하기 딱 좋지"…美 할머니들의 종횡무진 80일

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

81세가 되어도 여행과 나이가 무관하다는 걸 증명하는 할머니들의 행보가 화제를 모으고 있습니다.최근 CNN, CBS, 뉴욕포스트 등 외신들은 지난 1월부터 4월까지 남극을 시작으로 호주에 이르기까지 7대륙 18개국을 방문한 두 미국 할머니의 여행기를 보도했습니다.이들은 현지 매체와의 인터뷰에서 "여행을 떠나기에 지금이 '완벽한 나이'"라며 "나이가 들면 지혜롭게 결정을 내릴 수 있고, 아름다움에 감사하며 흠뻑 빠져들 수 있다"라고 세계 일주를 마친 소감을 전했습니다.여행기의 주인공은 다큐멘터리 사진작가 엘리 햄비(Ellie Hamby)와 의사 샌디 헤이즐립(Sandy Hazelip), 올해 81세 동갑내기인 이들은 23년간 함께해 온 절친한 사이입니다.76세가 되던 해 헤이즐립이 햄비에게 "80세에 80일 동안 세계 일주를 하면 재미있지 않을까?"라고 제안하면서 두 사람의 여행이 시작됐습니다.80세가 되던 해 코로나19로 여행이 연기됐지만, 헤이즐립은 "우리는 계획을 중단하지 않았고 81세에 떠났다. 그래서 이번 여행 주제는 '81세에도 여전히 여행 중'이었다"라고 말했습니다.두 사람은 80일간 여행하며 이집트에서 낙타를 타고, 발리에서 코끼리를 만나고, 네팔에서 춤을 추고, 핀란드에서 오로라를 관찰했습니다.햄비는 "모든 순간이 좋았지만 가장 기억나는 건 여행하며 만난 사람들이었다"며 "우리는 세상에서 가장 멋지고, 다정한 사람들을 만났다"고 추억했습니다.그러면서 모든 여행자가 걱정하는 언어 소통에 대해서는 "미소가 가장 좋은 언어다"라는 조언을 남겼습니다.끝으로 두 할머니 여행자는 "나이 때문에 주눅 들지 말라"며 "넘어질까 봐 오토바이를 타지 않기로 결정한 것과 같은 작은 일들을 외에는 어려움이 없었다"고 강조했습니다.노년에도 얼마든지 여행과 탐험을 즐길 수 있다는 걸 알릴 수 있어 기쁘다는 두 사람은, 다음 여행도 계획 중이라고 밝혔습니다.(사진= 페이스북 'Around the World at 80', 유튜브 'CBS Mornings')