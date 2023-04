'CLC 출신' 예은, 솔로 아티스트로 제2막 시작…'체리콕'으로 쓸 新 페이지

이미지 확대하기

그룹 CLC 출신의 가수 예은(장예은)이 솔로 아티스트로서 새로운 페이지를 연다.예은은 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 'The Beginning(더 비기닝)'을 공개하고 본격적인 활동의 첫발을 뗀다.타이틀 'Cherry Coke(체리콕)'은 예은만의 붉은색으로 물들인 당당한 사랑 노래로, 특유의 개성 넘치는 보컬이 인상적이다. 강렬한 비트와 베이스를 바탕으로 캔 따는 소리가 돋보이며, 체리의 달콤함과 탄산의 짜릿함이 공존하는 중독성 강한 힙합 넘버로 탄생했다.또한 이번 싱글에는 선공개 곡으로 발매됐던 'Strange Way To Love(스트레인지 웨이 투 러브)'도 실린다. 예은이 직접 작사에 참여한 해당 트랙은 오랜 시간을 기다려준 팬들을 위한 곡으로, 팬덤과 아티스트 사이 피어난 사랑에 대해 진심 어린 메시지까지 담아냈다.발매에 앞서 예은은 다채로운 컴백 콘텐츠로 글로벌 팬들의 궁금증을 모았다. 하이틴부터 키치함까지 무한한 콘셉트 소화력을 보여준 각종 티저 이미지와 설렘을 자극하는 무드 및 디데이 포스터, 퍼포먼스를 기대하게 만든 뮤직비디오 티저 등 알찬 프로모션을 통해 솔로 데뷔를 향한 박차를 가해왔다.탄탄한 프로모션에 이어 예은은 'The Beginning'이라는 앨범명에서 느낄 수 있듯 이번 싱글로 제2막을 시작한다. 공식 로고에서 표현된 예은을 상징하는 '네잎클로버'와 '나비'처럼 행운을 안고 날아오를 준비를 마친 그가 'Cherry Coke'으로 K팝 신을 어떻게 사로잡을지 관심이 쏠리고 있다.'Cherry Coke'으로 체리맛 행운을 전파할 예은은 13일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 첫 컴백 무대를 가진다.사진제공 = 슈퍼벨컴퍼니(SBS연예뉴스 강경윤 기자)