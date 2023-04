아이브, 선공개 곡 '키치'로 美 '빌보드 글로벌 200' 진입…'글로벌 행보 청신호'

이미지 확대하기

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 선공개곡 '키치'로 빌보드 메인 차트에 진입했다.11일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)에서 발표한 최신 차트(4월 15일 자)에 따르면, 아이브는 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I've IVE)'의 수록곡이자 선공개곡인 '키치(Kitsch)'로 '빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)', '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)' 등 다수의 차트에서 호성적을 보이고 있다.지난달 27일 선공개곡 '키치' 공개 이후 4월 8일 자 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈(World Digital Songs Sales)' 차트에 11위로 진입하는 등 빌보드 차트에서의 쾌조의 출발을 알린 아이브는 최신 차트(4월 15일 자)에서 맹활약을 보이며 이목을 집중시켰다.먼저 '키치'는 '빌보드 글로벌 200'에 90위로 진입했고, 지난주 152위로 진입한 '빌보드 글로벌(미국 제외)'에서는 105계단 상승해 47위에 이름을 올렸다.빌보드 차트에서 괄목할 만한 성과를 이루고 있는 '키치'는 국내에서 역시 주요 음원 사이트 모든 차트 최정상을 차지해 '퍼펙트 올킬'을 달성하는 등 많은 사랑을 받고 있다.선공개곡으로도 국내외에서 대기록을 세우고 있는 아이브의 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브'는 지난해 8월 발매해 밀리언셀러를 기록한 세 번째 싱글 '애프터 라이크(After LIKE)' 이후 약 8개월 만에 발매한 앨범으로 아이브의 정체성과도 같은 '자기애, 자신감, 자유' 등의 키워드로 다양한 변주를 들려준다. 지난 10일 발매 직후 국내 주요 음원 사이트에 전곡을 진입시키는 등 뜨거운 인기를 자랑하고 있다.한편, 아이브는 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브'의 타이틀곡 '아이엠(I AM)' 활동을 통해 다채로운 모습을 선보일 예정이다.사진 : 스타쉽엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)