방탄소년단 지민, 빌보드 뒤흔들었다…'핫 100' 1위+'빌보드 200' 2위 동시 진입

방탄소년단의 지민이 첫 솔로 앨범 'FACE'로 빌보드 차트를 강타했다.4일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 8일 자)에 따르면, 지난달 24일 발매된 지민의 솔로 앨범 'FACE'의 타이틀곡 'Like Crazy'가 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 한국 솔로 아티스트 최초로 1위를 차지했다.이 외에도 'Like Crazy'는 '디지털 송 세일즈', '월드 디지털 송 세일즈'에서도 정상에 올랐고 '글로벌200', '글로벌(미국 제외)'에서 각각 2위, '스트리밍 송'에서는 35위에 이름을 올렸다. '디지털 송 세일즈'에서는 'Like Crazy'뿐 아니라 선공개 곡 'Set Me Free Pt.2' 5위, 'Face-off' 8위, 'Alone' 12위, 'Interlude : Dive' 15위 등 이번 앨범 수록곡들이 차트 상위권에 자리했다.'FACE'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2위에 랭크됐고 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범', '월드 앨범'에서는 나란히 정상을 밟았다.지민뿐 아니라 방탄소년단 멤버들이 개별 활동으로 호성적을 이어 가고 있다. RM이 지난해 12월 발매한 첫 공식 솔로 앨범 'Indigo'가 '월드 앨범' 13위, '톱 커런트 앨범' 36위에 랭크됐고, '톱 앨범 세일즈'에는 70위로 재진입했다.제이홉은 지난달 발표한 솔로 싱글 'on the street (with J. Cole)'로 '랩 디지털 송 세일즈' 6위, 'R&B/힙합 디지털 송 세일즈' 12위에 올랐고, 진은 지난해 10월 발표한 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'로 '월드 디지털 송 세일즈' 7위를 차지했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)