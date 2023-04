이미지 확대하기

방탄소년단 슈가의 다큐멘터리가 공개된다.방탄소년단 슈가의 다큐멘터리 'SUGA: Road to D-DAY'가 디즈니+에서 전 세계 동시 공개를 확정했다. 이와 함께 다큐멘터리의 분위기를 엿볼 수 있는 '무드 티저' 영상이 공개돼 화제다.공개된 영상은 서울부터 샌프란시스코까지 여러 도시의 이름과 풍경이 교차되는 장면으로 시작해 호기심을 자극한다. 슈가가 편안한 모습으로 도시와 대자연을 오가며 거리를 걷고 운전을 하는 등의 모습과 "난 지금도 신나요"라고 말하며 설레어 하는 모습은 'SUGA: Road to D-DAY'에 담긴 이야기를 궁금하게 만든다. 다큐멘터리에 관한 자세한 내용은 추후 공개된다.'SUGA: Road to D-DAY'는 디즈니+와 위버스(Weverse)를 통해 전 세계 동시 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)