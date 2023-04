"가상화폐 노리고 석 달 전부터 준비"

<앵커>



서울 강남 한복판에서 발생한 납치 살인 사건 피의자 3명에게 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 경찰은 이들이 피해 여성의 가상화폐 자산을 노리고 최소 두세 달 전부터 치밀하게 범행을 계획한 것으로 보고 있습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



지난달 29일 밤, 서울 강남구의 한 아파트 앞에서 귀가 중이던 40대 여성을 폭행하고 차량에 납치한 30대 남성 A 씨와 B 씨, 이들은 피해 여성을 살해한 뒤 대전 대청댐 근처에 시신을 유기했습니다.



이들은 사건 발생 이틀만인 그제(31일), 경기도 성남의 한 모텔과 지하철역에서 붙잡혔습니다.



또 다른 공범, 30대 남성 C 씨도 서울 강남에서 붙잡혔습니다.



경찰은 두세 달 전부터 피해 여성의 가상화폐를 빼앗을 목적으로 범행을 계획했다는 피의자 A 씨의 진술을 확보했습니다.



납치 살해를 실행한 A 씨와 B 씨는 피해 여성과는 모르는 사이인데, C 씨가 B 씨에게 먼저 범행을 사주하고, B 씨는 빚을 갚아주겠다며 A 씨를 범행에 끌어들였다는 겁니다.



C 씨는 지난 2021년 피해 여성과 아는 인물 2명을 통해 한 가상화폐에 투자했다 실패한 것으로 전해졌습니다.



이후 생활고에 시달린다며 피해 여성에게 3천만 원을 빌렸지만, 이후부터 거절당하자 사이가 틀어진 것으로 알려졌습니다.



경찰은 C 씨와 피해 여성 사이 추가 관련자가 2명이 더 있는 것으로 파악하고 이들이 이번 납치 살해 사건과 어떤 연관성이 있는지 들여다보고 있습니다.



경찰은 납치 살해를 공모한 피의자 3명에 대해 강도살인과 시신 유기 혐의 등으로 구속영장을 신청하고 이들의 신상공개도 검토하기로 했습니다.



