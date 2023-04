"강남서 납치 살인…가상화폐 노리고 석 달 전부터 준비"

<앵커>



서울 강남에서 발생한 납치 살인사건은 가상화폐를 노린 범행으로 조사됐습니다. 경찰은 두세 달 전부터 범행을 준비한 것으로 보고 있습니다.



먼저 김보미 기자입니다.



<기자>



지난달 29일 밤, 서울 강남구의 한 아파트 앞에서 귀가 중이던 40대 여성을 폭행하고 차량에 납치한 30대 남성 A 씨와 B 씨.



이들은 피해 여성을 살해한 뒤 대전 대청댐 근처에 시신을 유기했습니다.



이들은 사건 발생 이틀 만인 어제(31일), 경기도 성남의 한 모텔과 지하철역에서 붙잡혔습니다.



또 다른 공범 30대 남성 C 씨도 서울 강남에서 붙잡혔습니다.



[건물 관계자 : 본인이(C 씨) 직접 운전해서 왔고 병원에 진료받고 어떻게 가셨는지 경찰관이 와서 차 번호 다 확인하고…. 수갑 차고….]



경찰은 두세 달 전부터 피해 여성의 가상화폐를 빼앗을 목적으로 범행을 계획했다는 피의자 A 씨의 진술을 확보했습니다.



납치 살해를 실행한 A 씨와 B 씨는 피해 여성과는 모르는 사이인데, C 씨가 B 씨에게 먼저 범행을 사주하고, B 씨는 빚을 갚아주겠다며 A 씨를 범행에 끌어들였다는 것입니다.



경찰은 특히 C 씨가 범행 대상인 피해 여성을 지목해 범행을 지시했다는 점에서 C 씨와 피해 여성과의 금전에 의한 원한 관계 등을 집중 살펴보고 있습니다.



경찰은 또 "숨진 여성에게 특별한 외상은 보이지 않고 질식사가 의심된다"는 국과수의 1차 구두소견을 전달받았습니다.



하지만 범행 차량에서 발견된 흉기와 삽 외에 주사기도 있었다는 점에서 독극물 검사 등을 추가로 진행하고 있습니다.



경찰은 이르면 오늘 피의자 3명에 대해 강도살인과 시신유기 혐의 등으로 구속영장을 신청하고, 이들의 신상 공개도 검토하기로 했습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이상민)