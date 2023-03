국가대표 출신 펜싱 선수가 함께 술을 마시던 동료 선수들을 폭행해 경찰이 조사중입니다.



화성서부경찰서에 따르면 어제(23일) 새벽 1시쯤 화성시 향남읍 한 아파트에서 화성시청 펜싱부 소속 A 씨가 동료 선수 B 씨와 C 씨, D 씨를 폭행했다는 신고가 들어왔습니다.



펜싱 국가대표 출신인 A 씨는 당시 B 씨 등과 술을 마시던 중 B 씨를 수차례 가격했고 여성 선수 C 씨와 D 씨에게도 주먹을 휘두르고 넘어뜨리는 등 폭행한 것으로 알려졌습니다.



B 씨는 인근 병원으로 이송됐고 C 씨와 D 씨는 경미한 부상을 입어 병원 치료 없이 귀가했습니다.



경찰은 "아직 A 씨를 입건한 상태는 아니다"라며 "먼저 피해자 조사를 통해 사건 경위를 파악할 예정"이라고 말했습니다.