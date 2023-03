"오늘 결혼했어요"…아델, 신혼부부 위한 특급 팬서비스 화제

이미지 확대하기

이미지 확대하기

영국 가수 아델(Adele)이 웨딩드레스와 턱시도를 입고 콘서트를 보러 온 신혼부부에게 보인 행동이 화제가 됐습니다.현지 시간으로 지난 5일 아델은 미국 라스베이거스의 한 공연장에서 콘서트를 진행했습니다.이날 객석을 돌아다니며 히트곡 'When We Were Young'(웬 위 워 영)을 열창하던 아델은 웨딩드레스와 턱시도를 입은 관객을 마주쳤습니다.공연 당일 결혼식을 올렸다는 신혼부부 관객의 말에 아델은 노래하던 중 "오늘 결혼했어요? 축하합니다!"라며 환한 미소와 함께 인사를 전했고 다른 관객들을 향해 걸어갔습니다.그러나 다시 그들에게 돌아온 아델은 사인해줄 수 있냐는 신부의 부탁에 노래를 끊지 않고 열창하면서 신랑에게 건네받은 팬으로 웨딩드레스에 직접 사인을 남겼습니다.신부 관객은 공연 후 SNS에 "내 사랑을 찾았을 때 우리 결혼식에는 아델 노래가 울려 퍼지길 바랐다. 그리고 7년 후 모든 꿈이 이루어졌다"며 "우리 부부에게 일생일대의 추억을 만들어준 아델에게 감사하다"고 전했습니다.신랑 관객 역시 "그 순간은 아델 팬으로서 최고의 순간이었다"며 현장 영상을 공유했습니다.아델과 신혼부부의 영상을 접한 누리꾼들은 "신부의 소원이 한 번에 이루어지는 멋진 순간이다", "사인하면서도 노래를 잘해서 더 놀라운 영상", "아델도 행복해하는 게 느껴져서 너무 좋다", "이 순간 제일 유명한 신혼부부" 등의 반응을 보였습니다.한편, 아델은 라스베이거스에서 지난 11월부터 오는 3월까지 주말마다 2차례씩 총 24번의 공연하는 'Weekends with Adele'(위켄즈 위드 아델)로 팬들을 만나고 있습니다.(사진= Adele, eakoris 인스타그램)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)