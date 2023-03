성폭행당했다는 전처의 말에 가해자로 지목된 남성을 찾아가 살해한 50대 남성이 재판을 받습니다.



의정부지검 형사2부(최재봉 부장검사)는 지난달 7일 저녁 6시 40분쯤 경기 포천시 영북면의 한 거리에서 '전처 성폭행 의심' 남성 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는 50대 남성 A 씨를 구속 기소했다고 밝혔습니다.



A 씨는 범행 당일 전처인 C 씨와 술을 마시다 B 씨가 C 씨를 감금, 성폭행했다는 이야기를 듣고 귀가하는 B 씨를 찾아가 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다.



당시 C 씨가 B 씨에게 성폭행당했다며 고소해 경찰에서 수사가 진행 중이었습니다.



검찰 관계자는 "범죄에 상응한 형이 선고되도록 공소 유지를 빈틈없이 하고, 피해자 유족 지원에도 최선을 다할 예정"이라고 설명했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)