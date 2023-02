돈 문제로 갈등…강남→화성 끌고 간 납치범 체포

돈 문제로 갈등을 빚던 지인을 납치한 뒤 경찰을 따돌리려고 도주극을 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 화성서부경찰서는 오늘(28일) 폭력행위처벌법상 공동감금 등 혐의로 30대 A 씨와 B 씨를 체포했습니다.



경찰에 따르면 이들은 오늘 오전 3시 20분쯤 서울 강남구 C 씨의 사무실에 찾아가 그의 얼굴에 스프레이를 뿌리고 삼단봉으로 때려 제압한 뒤 강제로 차에 태운 혐의를 받습니다.



경찰은 당시 사무실에 있던 C 씨 지인의 신고를 받고 이들을 추적했습니다.



A 씨와 B 씨는 C 씨를 2시간가량 차에 태워 끌고 다니다가 오전 5시 45분쯤 경기 화성시 봉담읍 도로에서 현행범으로 체포됐습니다.



이들은 차를 세우라는 경고를 무시하고 1㎞가량 더 달아났으나 도주로가 막히는 바람에 결국 붙잡혔습니다.



화성서부경찰서는 이들을 관할인 서울 강남경찰서로 인계했습니다.



A 씨와 B 씨는 돈 문제로 C 씨와 갈등을 빚어온 것으로 경찰은 보고 있습니다.



경찰은 정확한 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할지 검토할 방침입니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)