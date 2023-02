군, 한미일 훈련장소 미국 '일본해' 표기에 "수정 요구"

이미지 확대하기

군 당국은 미국이 전날 독도 인근 동해 공해상에서 열린 한미일의 미사일방어훈련과 관련해 훈련 장소를 '일본해'(Sea of Japan)로 표기한 것에 대해 수정을 요구했습니다.이성준 합동참모본부 공보실장은 오늘(23일) 열린 정례브리핑에서 미 인도태평양사령부의 '일본해' 표기에 관한 군의 입장에 대한 질문에 "미 인도태평양사령부가 (훈련장소를) '일본해'라고 표기하였고 아직 그것을 변경하지 않은 상태로 확인했다"며 "한국은 미 측에 그러한 사실을 수정해 달라고 요구했다"고 말했습니다.어제 한미일은 독도에서 동쪽으로 180㎞가량 떨어진 동해 공해에서 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 미사일 도발에 대응한 미사일 방어훈련을 했고 이에 미측은 훈련 장소를 '일본해'로 표기했습니다.이 실장은 미군이 동해 해역의 명칭을 기본적으로 '일본해'로 부르는지에 대해서는 "명칭은 그런 것으로 안다"고 말했습니다.그는 사전에 한미일 간 훈련 장소 명칭 논의가 있었는지 여부에는 "한미일이 이번 훈련을 계획하면서 훈련의 방식과 내용, 목표, 참가 전력 등을 협의해서 훈련 목적을 달성했다는 데 그(훈련 계획의) 중점이 있다"고 설명했습니다.작년 10월 6일 한미일이 비슷한 해역에서 전개한 미사일 방어훈련에 대해 인태사는 처음 '일본해'로 표기했다가 한국의 수정 요구를 받고 '한국과 일본 사이 수역'(waters between Korea and Japan)으로 수정했습니다.(사진=미 인도태평양사령부 누리집 갈무리, 연합뉴스)