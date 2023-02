트와이스, '자체 최대 규모' 새 월드투어 개최…14개 도시 17회 규모

이미지 확대하기

그룹 트와이스가 2023년 총 6회 스타디움 공연을 포함한 '자체 최대 규모' 새 월드투어를 개최한다.소속사 JYP엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS 채널에 3월 10일 발매되는 트와이스 미니 앨범 'READY TO BE'(레디 투 비)와 동명인 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'' 포스터를 게재하고 투어 1차 플랜을 전격 발표했다.이에 따르면 트와이스는 4월 15일~16일 양일간 서울을 시작으로, 5월 3일(이하 현지시간) 호주 시드니, 6일 멜버른, 13일~14일 일본 오사카, 20일~21일 도쿄, 6월 10일 미국 로스앤젤레스, 13일 오클랜드, 16일 시애틀, 21일 댈러스, 24일 휴스턴, 28일 시카고, 7월 2일 캐나다 토론토, 6일 미국 뉴욕, 9일 애틀랜타까지 한국, 호주, 일본, 북미 14개 도시에서 17회 단독 콘서트를 연다. 또 포스터 속 'MORE SHOWS WILL BE REVEALED SOON'이라는 문구가 향후 공개될 더 많은 개최 지역을 향한 기대감을 높인다.이번 투어는 1차 플랜만으로도 그룹 자체 최대 규모를 예고하고 있어 전 세계 K팝 팬들을 설레게 하고 있다. 특히 일본과 미국에서 총 6회에 걸쳐 펼쳐질 역대급 스타디움 공연이 이목을 집중시킨다. 5월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움에서 K팝 걸그룹 사상 첫 일본 스타디움 공연을 갖고, 미국에서는 6월 로스앤젤레스 소파이 스타디움에 이어 7월 뉴욕 메트라이프 스타디움에 입성한다. 2022년 5월 트와이스에게 'K팝 걸그룹 최초 북미 스타디움 공연 및 매진'의 영광을 안긴 로스앤젤레스 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움 앙코르 공연 대비 규모와 크기를 더욱 크게 확장한다.'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''는 2021년 12월 25일~26일 서울 송파구 KSPO DOME에서 포문을 연 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리') 이후 약 1년 4개월 만에 새롭게 여는 단독 콘서트 투어다. 작년 한 해 다방면 커리어 하이를 이루며 '스타디움 아티스트'로서 한 단계 도약한 트와이스가 올해 더욱 많은 국내외 원스(팬덤명: ONCE)와 만나 소중한 추억을 쌓는다.트와이스는 지난해 월드투어를 통해 각종 진기록을 달성하고 특별한 존재감을 빛냈다. 2019년 3월 해외 아티스트 사상 데뷔 후 최단기간 도쿄돔에 입성한 데 이어 2022년 4월 K팝 걸그룹 최초로 도쿄돔 3회 연속 공연 및 매진 기록을 쓰고 현지 최정상 인기를 재입증했다. 2월 미국에서는 5개 도시 7회 약 10만 관객을 동원했고 폭발적 성원에 힘입어 5월 14일~15일 양일간 K팝 걸그룹 첫 북미 스타디움 공연으로서 의미를 갖는 2회 앙코르 콘서트를 전석 매진시키며 대단원을 마무리했다.한편 트와이스는 내달 10일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 미니 12집 'READY TO BE'와 타이틀곡 'SET ME FREE'(셋 미 프리)를 발매하고 컴백한다. 트와이스는 새 앨범과 신곡에서 담대하고 새로운 매력을 선사하며 월드와이드 팬심을 뜨겁게 예열한다.[사진제공: JYP엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)