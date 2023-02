뉴진스, 데뷔 반 년 만에 두 번째 밀리언셀러…음원 차트 싹쓸이에 음반도 강세

이미지 확대하기

그룹 뉴진스(NewJeans)의 데뷔앨범 'New Jeans'가 누적 판매량 100만 장을 돌파했다. 싱글 앨범 'OMG'에 이은 뉴진스 통산 두 번째 밀리언셀러다.오늘(20일) 소속사 어도어에 따르면 작년 8월 발표된 뉴진스의 데뷔앨범 'New Jeans'는 지난 11일까지 총 103만 6811장(써클차트 집계 기준) 판매됐다. 써클차트가 정확한 데이터 집계를 시작한 2011년 이래 아티스트의 데뷔앨범이 100만 장 이상 팔린 것은 뉴진스의 'New Jeans'가 처음이다.일반적으로 앨범 판매량은 팬덤 규모와 상관관계가 크다. 오디션 프로그램 등을 통해 특정 팬층을 다수 확보한 가수가 아니라면 어느 정도 연차가 쌓여야 가능하거나 아예 달성하기 어려운 인기 잣대 중 하나다. 하지만 뉴진스는 별다른 티징 콘텐츠조차 없이 뮤직비디오부터 공개하는 등 기존 문법과 차별화된 방식으로 '밀리언셀러'를 이뤄냈다. 심지어 신드롬급 인기를 끌며 약 반년 만에 두 개의 '밀리언셀러' 음반을 보유한 아티스트가 됐다.뉴진스의 데뷔 앨범 'New Jeans'는 발매된 지 일주일 동안에 음반 판매량 30만 장을 넘기며 역대 걸그룹 데뷔앨범 초동 신기록을 세웠고, 싱글 앨범 'OMG'는 올해 1월 초 공개된 후 초동 70만 장, 3주 만에 판매량 100만 장을 넘어서며 이들의 무서운 성장세를 실감하게 했다.앨범의 높은 판매량과 함께 음원 성적도 여전히 뜨겁다. 국내 주요 음원 사이트인 멜론, 지니, 벅스의 주간 차트 1~3위 모두 뉴진스의 노래 'Ditto', 'OMG', 'Hybe boy'로, 4주째 차트 줄 세우기가 이어지고 있다.글로벌 주요 차트에서도 호성적을 거두고 있다. 미국 빌보드 '핫 100'에서 'Ditto'와 'OMG'가 5주 연속 차트인했으며, 'OMG'는 최신 차트(2월 18일 자)에서 74위로 뉴진스 자체 최고 순위를 세웠다. 또 'OMG'는 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이의 글로벌 '주간 톱 송' 차트에서도 매주 순위를 끌어올리며 최신 차트(2월 16일 자)에서 14위를 찍었다. 같은 차트에서 25위에 오른 'Ditto'는 9주 연속 차트 진입하며 꾸준한 인기를 얻고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)